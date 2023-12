{"article":{"id":"2224304","title":"Tiếng nổ lớn phát ra từ nhà dân khiến 1 người ở Ninh Bình tử vong","description":"Tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà của một người dân khiến một người ở Ninh Bình tử vong","contentObject":"<p>Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang tiến hành điều tra vụ nổ xảy ra tại nhà dân ở xóm Tây Thổ, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn.</p>

<p>Khoảng 17h ngày 7/12, người dân địa phương nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau của một ngôi nhà. Tiếng nổ khiến tường nhà, mái tôn đổ sập, đồ đạc văng hết ra khu vực bên ngoài. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4952366842944-0f133eae4998af6a08f700d9d4308bba-1303.jpg?width=768&s=PCYEWKFsOQIE0xx5B3pt-w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4952366842944-0f133eae4998af6a08f700d9d4308bba-1303.jpg?width=1024&s=k1MfUeG_bj4mFCDILBp3Cg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4952366842944-0f133eae4998af6a08f700d9d4308bba-1303.jpg?width=0&s=nkIEeVpe0SGwuGn8TyuZzw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4952366842944-0f133eae4998af6a08f700d9d4308bba-1303.jpg?width=768&s=PCYEWKFsOQIE0xx5B3pt-w\" alt=\"z4952366842944 0f133eae4998af6a08f700d9d4308bba.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4952366842944-0f133eae4998af6a08f700d9d4308bba-1303.jpg?width=260&s=RheHe3ziocMAZFeidsUt3Q\"></picture>

<figcaption>Hiện trường vụ nổ khiến ngôi nhà bị sập (Ảnh CTV)</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4952366929938-f6072fe4b353b6832ca4ba17acb17108-1304.jpg?width=768&s=nwOh9bnzPyhrRkroQW1Ujg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4952366929938-f6072fe4b353b6832ca4ba17acb17108-1304.jpg?width=1024&s=zAzZSxRvK28Y-5xTNDAMIw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4952366929938-f6072fe4b353b6832ca4ba17acb17108-1304.jpg?width=0&s=W2AmSjGG8sFYUmRqHGebcg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4952366929938-f6072fe4b353b6832ca4ba17acb17108-1304.jpg?width=768&s=nwOh9bnzPyhrRkroQW1Ujg\" alt=\"z4952366929938 f6072fe4b353b6832ca4ba17acb17108.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4952366929938-f6072fe4b353b6832ca4ba17acb17108-1304.jpg?width=260&s=Qk5npfkb-ion3Vi19z6JrQ\"></picture>

<figcaption>Lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường (Ảnh CTV)</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4952367020030-e17680e5e5e56c9a6a7e66d363bf6c37-1305.jpg?width=768&s=jFN_wJHFNQHttph0dDXuwg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4952367020030-e17680e5e5e56c9a6a7e66d363bf6c37-1305.jpg?width=1024&s=kEQrA23eURFXKF0y1qL4OA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4952367020030-e17680e5e5e56c9a6a7e66d363bf6c37-1305.jpg?width=0&s=Int7QRTi2jYLF2ofbEfmVA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4952367020030-e17680e5e5e56c9a6a7e66d363bf6c37-1305.jpg?width=768&s=jFN_wJHFNQHttph0dDXuwg\" alt=\"z4952367020030 e17680e5e5e56c9a6a7e66d363bf6c37.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4952367020030-e17680e5e5e56c9a6a7e66d363bf6c37-1305.jpg?width=260&s=TsRccGA0sBIYNZy-e1EP3g\"></picture>

<figcaption>Vụ nổ khiến một người tử vong (Ảnh CTV)</figcaption>

</figure>

<p>Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa và phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.</p>

<p>Một nguồn tin cho biết, hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành dập lửa tại hiện trường và xác định được một người tử vong. </p>

<p>Lãnh đạo Công an huyện Kim Sơn xác nhận sự việc và cho hay đang tiến hành tìm kiếm các nạn nhân.</p>

<p>Được biết, ngôi nhà xảy ra sự việc được chủ nhà đi làm ăn xa cho người khác thuê lại.</p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/tieng-no-lon-phat-ra-tu-nha-dan-khien-1-nguoi-o-ninh-binh-tu-vong-2224304.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/tieng-no-lon-phat-ra-tu-nha-dan-khien-1-nguoi-o-ninh-binh-tu-vong-1301.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/tieng-no-lon-phat-ra-tu-nha-dan-khien-1-nguoi-o-ninh-binh-tu-vong-1302.jpg","updatedDate":"2023-12-07T21:22:52","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"07/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2224333","title":"Xe máy xúc tông tử vong nam thanh niên đi bộ ở Vĩnh Phúc","description":"Công an TP Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đang làm rõ vụ tai nạn giao thông xe máy xúc tông tử vong nam thanh niên đi bộ.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xe-may-xuc-tong-tu-vong-nam-thanh-nien-di-bo-o-vinh-phuc-2224333.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/xe-may-xuc-tong-tu-vong-nam-thanh-nien-di-bo-o-vinh-phuc-1375.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T21:12:51","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224286","title":"Cháy hàng loạt tàu cá ở Bình Thuận","description":"Vụ cháy lớn tại ụ sửa chữa tàu thuyền ven sông Phú Hài (Bình Thuận) gây ảnh hưởng khoảng 10 ghe, tàu, trong đó có 3 tàu bị thiêu rụi hoàn toàn.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chay-hang-loat-tau-ca-o-binh-thuan-2224286.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/chay-hang-loat-tau-ca-o-binh-thuan-1252.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T19:17:42","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224283","title":"Giải cứu cô gái cầm dao định tự tử trên tầng thượng tòa nhà 27 tầng ở Nghệ An","description":"Cô gái trẻ cầm dao đứng trên tầng thượng tòa nhà cao 27 tầng ở TP Vinh (Nghệ An) có ý định tự vẫn. Rất may cô gái đã được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-cuu-co-gai-cam-dao-dinh-tu-tu-tren-tang-thuong-toa-nha-27-tang-o-nghe-an-2224283.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/giai-cuu-co-gai-cam-dao-dinh-tu-tu-tren-tang-thuong-toa-nha-27-tang-o-nghe-an-1231.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T18:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224115","title":"‘Để phát triển KT-XH bền vững, phải làm tốt việc chủ động phòng tránh thiên tai’","description":"Nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn cho biết, Việt Nam được cảnh báo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu toàn cầu vì vậy để phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững thì cần phải làm tốt việc chủ động phòng tránh thiên tai.","displayType":1,"category":{"name":"Môi trường","detailUrl":"/thoi-su/moi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su/moi-truong","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/de-phat-trien-kt-xh-ben-vung-phai-lam-tot-viec-chu-dong-phong-tranh-thien-tai-2224115.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/de-phat-trien-kt-xh-ben-vung-phai-lam-tot-viec-chu-dong-phong-tranh-thien-tai-1171.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T18:29:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224254","title":"Liên ngành ở Vĩnh Phúc lập chốt kiểm tra loạt xe tải trọng lớn","description":"Các lực lượng gồm CSGT, Thanh tra giao thông lập chốt kiểm tra các xe tải trọng lớn đi qua địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn giao thông","detailUrl":"/thoi-su/an-toan-giao-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su/an-toan-giao-thong","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lien-nganh-o-vinh-phuc-lap-chot-kiem-tra-loat-xe-tai-trong-lon-2224254.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/lien-nganh-o-vinh-phuc-lap-chot-kiem-tra-loat-xe-tai-trong-lon-1137.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T18:14:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224269","title":"Phát hiện hài cốt trong bể nước bỏ hoang ở Hải Phòng","description":"Một bộ hài cốt không nguyên vẹn được người dân phát hiện trong bể nước bỏ hoang nhiều năm tại huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-hien-hai-cot-trong-be-nuoc-bo-hoang-o-hai-phong-2224269.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/phat-hien-bo-hai-cot-khong-nguyen-ven-trong-be-nuoc-bo-hoang-o-hai-phong-1134.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T17:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224247","title":"Cháy căn nhà bán tạp hoá kèm nhiều tiếng nổ ở Đồng Nai","description":"Căn nhà bán tạp hoá ở huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chay-can-nha-ban-tap-hoa-kem-nhieu-tieng-no-o-dong-nai-2224247.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/chay-can-nha-ban-tap-hoa-kem-nhieu-tieng-no-o-dong-nai-1017.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T17:16:57","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224245","title":"Hà Nội có 100 dự án quây tôn trên đường, giao thông ngày càng ùn tắc","description":"Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Phi Thường thừa nhận đường phố Thủ đô ngày càng ùn tắc hơn, đặc biệt là dịp cuối năm. Theo ông, một trong những nguyên nhân gây ùn tắc là do hơn 100 dự án quây tôn trên đường.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-co-100-du-an-quay-ton-tren-duong-giao-thong-ngay-cang-un-tac-2224245.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ha-noi-co-100-du-an-quay-ton-tren-duong-giao-thong-ngay-cang-un-tac-993.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T17:03:17","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224218","title":"Chủ tịch TP.HCM: Nhà thi đấu Phan Đình Phùng khiến người dân 'nhức mắt'","description":"Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định, ai ở thành phố nhìn thấy nhà thi đấu Phan Đình Phùng đều thấy “nhức mắt”, cá nhân ông cũng rất khó chịu với dự án này.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-tp-hcm-nha-thi-dau-phan-dinh-phung-khien-nguoi-dan-nhuc-mat-2224218.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/chu-tich-tphcm-nha-thi-dau-phan-dinh-phung-khien-nguoi-dan-nhuc-mat-944.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T16:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224220","title":"2.000 cán bộ, chiến sĩ chốt chặn, truy bắt 2 phạm nhân trốn trại ở Hà Tĩnh","description":"Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 2.000 cán bộ, chiến sĩ chốt chặn các nẻo đường, truy bắt 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam Xuân Hà.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/2-000-can-bo-chien-si-chot-chan-truy-bat-2-pham-nhan-tron-trai-o-ha-tinh-2224220.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/2000-can-bo-chien-si-chot-chan-truy-bat-2-pham-nhan-tron-trai-o-ha-tinh-939.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T16:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224155","title":"Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại về quyền con người tại Việt Nam","description":"Sáng 7/12, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về Nhân quyền, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-ve-quyen-con-nguoi-tai-viet-nam-2224155.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-ve-quyen-con-nguoi-tai-viet-nam-859.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T15:50:23","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224165","title":"Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội sẽ khai thác thương mại vào đầu năm 2024","description":"Giám đốc Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội Nguyễn Cao Minh cho biết, các đơn vị liên quan của thành phố đang nỗ lực để đưa đoạn trên cao đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội vào khai thác thương mại trong quý 2 năm 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/duong-sat-nhon-ga-ha-noi-se-khai-thac-thuong-mai-vao-dau-nam-2024-2224165.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/duong-sat-nhon-ga-ha-noi-se-khai-thac-thuong-mai-vao-dau-nam-2024-778.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T15:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224031","title":"8 kiến nghị của người lao động và tổ chức Công đoàn","description":"8 vấn đề lớn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổng hợp báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự đại hội 13 Công đoàn Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"BHXH - BHYT","detailUrl":"/thoi-su/bhxh-bhyt","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su/bhxh-bhyt","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/8-kien-nghi-cua-nguoi-lao-dong-va-to-chuc-cong-doan-2224031.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/8-kien-nghi-cua-nguoi-lao-dong-va-to-chuc-cong-doan-751.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:44:01","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224109","title":"Cần Thơ nói về hơn 7.200 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng 7km Quốc lộ 91","description":"Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7) qua địa bàn TP Cần Thơ dài hơn 7km (bao gồm cầu Bình Thủy), với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn giao thông","detailUrl":"/thoi-su/an-toan-giao-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su/an-toan-giao-thong","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-tho-noi-ve-hon-7-200-ty-dong-de-nang-cap-mo-rong-7km-quoc-lo-91-2224109.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/can-tho-noi-ve-hon-7200-ty-dong-de-nang-cap-mo-rong-7km-quoc-lo-91-635.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T13:37:47","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224105","title":"Hà Nội điều chỉnh tổng thể dự án đất vàng 148 Giảng Võ","description":"Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, quá trình điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu 'đất vàng' 148 Giảng Võ (quận Ba Đình), thành phố đã loại bỏ chức năng nhà ở của 10 tòa 50 tầng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-an-dat-vang-148-giang-vo-ha-noi-bo-chuc-nang-nha-o-10-toa-50-tang-2224105.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/du-an-dat-vang-148-giang-vo-ha-noi-bo-chuc-nang-nha-o-10-toa-50-tang-625.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T13:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224106","title":"Cho thôi đại biểu HĐND tỉnh đối với Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai","description":"Các đại biểu dự kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Gia Lai đã thống nhất cho ông Hồ Văn Điềm thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cho-thoi-dai-bieu-hdnd-tinh-doi-voi-chu-tich-uy-ban-mttq-tinh-gia-lai-2224106.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/cho-thoi-dai-bieu-hdnd-tinh-doi-voi-chu-tich-uy-ban-mttq-tinh-gia-lai-615.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T12:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224102","title":"Bắt giữ tàu vận chuyển 130.000 lít dầu DO lậu trên biển","description":"Ngày 7/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết đã phát hiện, kiểm tra và tạm giữ một tàu đang vận chuyển khoảng 130.000 lít dầu DO trái phép.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-giu-tau-van-chuyen-130-000-lit-dau-do-lau-tren-bien-2224102.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/dau-lau-712-00-00-00-00-00-30-599.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T12:36:44","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224049","title":"Ngoại tệ trị giá gần 4 tỷ đồng được giấu dưới ghế tài xế xe khách","description":"Dừng xe khách để kiểm tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 gói hàng chứa lượng lớn ngoại tệ trị giá gần 4 tỷ đồng không rõ nguồn gốc, giấy tờ.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngoai-te-tri-gia-gan-4-ty-dong-duoc-giau-duoi-ghe-tai-xe-xe-khach-2224049.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ngoai-te-tri-gia-gan-4-ty-dong-duoc-giau-duoi-ghe-tai-xe-xe-khach-596.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T12:36:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224062","title":"Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ có phiếu tín nhiệm cao nhất","description":"Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm 29 chức danh khối HĐND và UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026, ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP là người có phiếu tín nhiệm cao nhất.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-hdnd-tp-can-tho-co-phieu-tin-nhiem-cao-nhat-2224062.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/chu-tich-hdnd-tp-can-tho-co-phieu-tin-nhiem-cao-tuyet-doi-569.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T12:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224043","title":"Công viên Đống Đa kéo dài, cần xác định trách nhiệm các sở ngành","description":"Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh thừa nhận việc thực hiện dự án Công viên Đống Đa đã kéo dài khá lâu. Do vậy cần xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan đến dự án.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-vien-dong-da-keo-dai-kha-lau-can-xac-dinh-trach-nhiem-cac-so-nganh-2224043.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/cong-vien-dong-da-keo-dai-can-xac-dinh-trach-nhiem-cac-so-nganh-543.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T11:58:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224055","title":"Sương mù tại Hà Nội, nhiều chuyến bay đến Nội Bài phải chuyển hướng","description":"Do điều kiện thời tiết xấu, có 10 chuyến bay đến sân bay Nội Bài, Hà Nội buộc phải chuyển hướng hạ cánh đến các sân bay lân cận.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thoi-tiet-xau-nhieu-chuyen-bay-den-noi-bai-phai-chuyen-huong-2224055.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/suong-mu-tai-ha-noi-nhieu-chuyen-bay-den-noi-bai-phai-chuyen-huong-503.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T11:42:13","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224052","title":"Tước bằng lái của tài xế lùi xe trên cao tốc","description":"Cục CSGT (Bộ Công an) lập biên bản, phạt tiền, tước giấy phép lái xe đối với tài xế ô tô đi lùi trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuoc-bang-lai-cua-tai-xe-lui-xe-tren-cao-toc-2224052.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/tuoc-bang-lai-cua-tai-xe-lui-xe-tren-cao-toc-469.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T11:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224033","title":"Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt ở Hà Tĩnh, Quảng Bình","description":"Sáng nay (7/12), HĐND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình đã công bố kết qủa lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-cac-chuc-danh-chu-chot-o-ha-tinh-quang-binh-2224033.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-cac-chuc-danh-chu-chot-o-ha-tinh-quang-binh-465.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T11:31:31","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223965","title":"Phó Giám đốc Công an TP.HCM lý giải việc kiểm tra nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm","description":"Đại diện Công an TP.HCM khẳng định trước đại biểu HĐND, việc kiểm tra nồng độ cồn không gây xáo trộn về trật tự an toàn giao thông.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/pho-giam-doc-cong-an-tp-hcm-ly-giai-viec-kiem-tra-nong-do-con-ca-ngay-lan-dem-2223965.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/pho-giam-doc-cong-an-tphcm-ly-giai-viec-kiem-tra-nong-do-con-ca-ngay-lan-dem-330.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T10:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223737","title":"Phó Chủ tịch Hà Nội: Nâng cao truyền thông để mỗi người dân là 1 cán bộ PCCC","description":"Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cần phải tăng cường công tác truyền thông để mỗi người dân là 1 cán bộ PCCC ngay tại địa bàn, với mục tiêu cao nhất đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản đời sống nhân dân là trên hết, trước hết.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/pho-chu-tich-ha-noi-nang-cao-truyen-thong-de-moi-nguoi-dan-la-1-can-bo-pccc-2223737.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/pho-chu-tich-ha-noi-nang-cao-truyen-thong-de-moi-nguoi-dan-la-1-can-bo-pccc-260.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T09:43:23","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa