Ngày 26/11, tại Đồng Nai, Bộ Công an tổ chức chương trình giao lưu, nghệ thuật với chủ đề “Ánh sáng và niềm tin hoà nhập cuộc sống” nhằm biểu dương và hỗ trợ người lầm lỡ, tái hoà nhập cộng đồng.

Theo Bộ Công an, tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là chính sách rất nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa về chính trị, kinh tế, xã hội. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tọa đàm chia sẻ trong chương trình "Ánh sáng và niềm tin hoà nhập cuộc sống". Ảnh: H.A

Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11, Bộ Công an) cho biết, chương trình nhằm ghi nhận, tôn vinh, biểu dương, phản ánh đa dạng về những cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiêu biểu, những mô hình, cùng các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc liên quan đến công tác tái hoà nhập cộng đồng của 35 tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11, Bộ Công an) phát biểu tại chương trình. Ảnh: H.A

Là một người chấp hành xong án phạt tù 12 năm, ông Vũ Văn Minh (ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cho biết, thời gian đầu rất khó khăn, nhiều khi ông rơi vào tuyệt vọng. Ông may mắn được “Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự” của Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ một số vốn để làm kinh tế.

“May mắn tôi nhận được sự hỗ trợ rất kịp thời để có thể tái hoà nhập cộng đồng, nỗ lực xây dựng kinh tế để đến ngày hôm nay có được cuộc sống ổn định, tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Công an tỉnh Đồng Nai đã giúp tôi làm lại cuộc đời sau những lầm lỡ của tuổi trẻ”, ông Minh tâm sự.

Ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhìn nhận, hàng năm tỉnh Đồng Nai tiếp nhận và quản lý trên 1.000 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú. Đến nay, địa phương đang quản lý gần 9.000 người chưa được xoá án tích. Do đó, công tác tái hoà nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trở về có vai trò hết sức quan trọng, góp phần kiểm soát tình hình tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: H.A

Theo ông Phi, chương trình có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng. Đây cũng là dịp để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị, địa phương trong công tác tái hoà nhập cộng đồng, tạo ra dấu ấn, hiệu quả thiết thực, lan toả những cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân về công tác tái hoà nhập cộng đồng cho người người chấp hành xong án phạt tù trở về.

Đại diện Bộ Công an đánh giá, Đồng Nai là địa phương có nhiều thành tích, kết quả nổi bật trong công tác tái hoà nhập cộng đồng. Là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng thành công mô hình "Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự" đã huy động được gần 750 doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với số tiền 25 tỷ đồng hỗ trợ cho gần 1.300 người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn luân phiên, tạo bước chuyển biến đột phá về công tác cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ tái hoà nhập cộng đồng.