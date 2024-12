Hàng nghìn quà tặng hấp dẫn chờ đón khách hàng xem livestream của MSB (Ảnh: MSB)

Theo đó, MSB sẽ khởi động chương trình ưu đãi ngay trên sóng livestream, bắt đầu từ 20h ngày 19/12. Khách hàng càng gia tăng trải nghiệm trên tài khoản MSB, cơ hội và số lượng quà tặng nhận được càng lớn.

Cụ thể, ngân hàng dành 2000 E-voucher trị giá 50.000 đồng cho khách hàng mở mới tài khoản MSB qua hình thức eKYC và nhập mã giới thiệu MINZY. Những khách hàng này khi phát sinh giao dịch ghi có vào tài khoản thanh toán tối thiểu 2 triệu đồng và để lại trong tài khoản MSB tối thiểu 24h kể từ thời điểm phát sinh giao dịch ghi có sẽ nhận thêm voucher giảm giá dịch vụ Grab trị giá 100.000 đồng. Cùng với 2 tiêu chí trên, nếu đồng thời tham gia tính năng sinh lời trên ứng dụng MSB mBank, khách hàng được MSB tặng thêm voucher Urbox trị giá 100.000 đồng, tận hưởng trọn vẹn combo quà tặng từ ngân hàng. Song song đó, 10 tài khoản số đẹp đang chờ đợi 10 khách hàng may mắn mở tài khoản đầu tiên trong thời gian chương trình.

Phiên livestream của MSB lấy ý tưởng “Sân đình làng “Lãi” với phông nền là mái đình làng mang đậm bản sắc Việt Nam được thể hiện qua phong cách chủ nghĩa vị lai (futuristic) đầy tính hiện đại và đậm chất công nghệ. Bối cảnh tái hiện không gian sân đình làng thời đại số nơi sinh hoạt văn hóa chung, cùng gieo những “thẻ xăm” may mắn mang hi vọng thu hút “vượng khí sinh lời”. Sự kết hợp giữa nét đẹp văn hoá với cô “Thị Mầu” Hòa Minzy hoạt ngôn cùng những giải pháp tài chính hiện đại, thuận ích từ MSB sẽ là điểm nhấn trong suốt livestream.

Đại diện ngân hàng cho biết: “Với chủ đề “Tài khoản MSB: Gieo một vốn, sinh bốn lời”, chúng tôi hi vọng khách hàng sẽ coi tài khoản MSB như một “thẻ xăm” may mắn. Chỉ cần gieo thẻ, vận may và tài lộc sẽ đồng hành lâu dài cùng khách hàng với bốn lợi ích tiêu biểu: Lời thời gian khi mở tài khoản nhanh chóng, lời lợi suất với tính năng sinh lời không ngừng từ MSB, lời may mắn khi sở hữu số tài khoản hợp vận mệnh và phong thủy, lời quà tặng với hàng ngàn ưu đãi thiết thực từ chương trình”.

Để khách hàng cảm nhận rõ nét về chuỗi lợi ích vượt trội mà tài khoản MSB mang đến, phiên livestream kéo dài 2 tiếng sẽ bao gồm ba phần chính. Phần 1 mang tên “Lời thời gian, mở ngàn tiện ích”, đưa khán giả tới trải nghiệm mở tài khoản 100% trực tuyến qua eKYC chỉ trong 1 phút cùng việc dễ dàng thực hiện nhiều tác vụ khác không mất phí như chuyển khoản, thanh toán, nạp tiền, nạp VETC, mua bảo hiểm… Phần 2 “Xem số lời” phân tích về ý nghĩa của các con số, gợi ý lựa chọn tài khoản số đẹp cho người xem. Phần 3 “Tử vi đoán vận lãi” là những dự đoán về “ngôi sao sinh lời” dựa trên lá số “tiền nhàn rỗi” của khán giả. MSB cũng giới thiệu tới khách hàng tính năng sinh lời không ngừng, mang đến cơ hội hưởng lợi suất lên đến 4,5%/năm với kỳ hạn 3 tháng.

Trong suốt chương trình, khán giả còn có cơ hội nhận nhiều quà tặng khác khi tham gia tương tác và trả lời đáp án chính xác tại các Minigame giao lưu cùng ca sĩ Hòa Minzy.

Đón xem phiên livestream tại kênh Tiktok MSB vào 20h ngày 19/12.

Ngọc Minh