Tìm danh tính người bị tàu hỏa cán tử vong ở Quảng Trị

Tối 12/10, Lãnh đạo UBND xã Trung Sơn (huyện Gio Linh, Quảng Trị) cho biết, địa phương đang phối hợp với lực lượng Công an huyện Gio Linh và Công an xã Trung Sơn thông báo tìm thân nhân cho người đàn ông vừa tử vong do va chạm với tàu hỏa trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 15h cùng ngày, tàu hàng số hiệu HH10T chạy theo hướng Nam - Bắc, khi đến địa điểm Km 602+900 thuộc thôn An Đồng, xã Trung Sơn đã tông trúng người đàn ông khoảng 50 -60 tuổi.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt. Ảnh CTV

Lực lượng chức năng cho biết, nạn nhân có ngoại hình cao, gầy, tóc dài, mặc áo nâu, quần dài màu đen. Vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Trên người không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Sau vụ tai nạn, chính quyền cùng người dân địa phương đã mai táng cho người đàn ông xấu số nói trên.