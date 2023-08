Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Trí Thành (44 tuổi, trú khóm 5, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) và Huỳnh Tiến Đạt (18 tuổi, con trai ông Thành) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Huỳnh Trí Thành (trái) cùng Huỳnh Tiến Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo thông tin ban đầu, bạn gái của Huỳnh Tiến Đạt và bạn gái của Nguyễn Phúc Huy (21 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội. Vào khoảng 20h ngày 25/8, Đạt nhậu say và nhắn tin gặp mặt Huy để “giải quyết mâu thuẫn”.

Khoảng 15 phút sau, Huy mang theo một con dao bấm, điều khiển xe gắn máy đến nhà Đạt. Lúc này, giữa Huy và Đạt xảy ra cự cãi, thách thức đâm chém nhau.

Ông Thành (cha ruột Đạt) từ trên lầu đi xuống. Đạt chạy vào trong nhà lấy 2 cây dao tự chế ra đánh nhau với Huy.

Huy dùng dao bấm đâm cha con Đạt gây thương tích. Nhưng sau đó, nam thanh niên này bị cha con Đạt dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào người, Huy bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống lề đường và tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Tiến Tầm

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa cha con Đạt đưa đi cấp cứu, điều trị vết thương. Đồng thời phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.