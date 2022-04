Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa có văn bản gửi các công ty chứng khoán yêu cầu báo cáo dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ với các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC.

Nội dung báo cáo bao gồm dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của tất cả các tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại các công ty và số lượng chứng khoán ký quỹ làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay giao dịch ký quỹ tương ứng theo từng mã chứng khoán và gửi về UBCK trước 8/4.

Trước đó, thị trường ghi nhận liều giao dịch bất thường ở nhiều mã cổ phiếu thuộc “họ FLC”, lúc tăng trần kéo dài, lúc giảm sàn nhiều phiên liên tiếp với lượng giao dịch trong nhiều phiên tăng đột biến.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) cũng vừa công bố danh sách hàng chục mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý II/2022, trong đó có nhiều cổ phiếu nóng thuộc họ "DNP-Tasco” như NVT, JVC, TDH và một số cổ phiếu gặp khó khăn thời gian qua như Hoàng Anh Gia Lai (HAG), Gỗ TTF hay cả cổ phiếu có quỹ đất tại Thủ Thiêm CII…

Một số mã mới niêm yết cũng không được tham gia giao dịch margin như HHV, EVF…

Kiểm soát dòng tiền vào các cổ phiếu nóng.

Thị trường chứng khoán sôi động trong 2 năm qua và ghi nhận nhiều mã cổ phiếu vừa và nhỏ tăng rất mạnh. NVT (liên quan tới nhóm "DNP-Tasco”) là cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE trong tháng 3 với 12 phiên tím trần.

NVT hiện thuộc diện cảnh báo và kiểm soát của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM do lợi nhuận âm. Trong khi đó ông trùm bất động sản Thủ Thiêm CII không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm.

VIC của Tập đoàn Vingroup của tỷ phú số 1 Việt Nam Phạm Nhật Vượng cũng bị cắt margin do lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm do ảnh hưởng của đại dịch Covid.

Xu hướng đi ngang, cẩn trọng đối với nhóm cổ phiếu nóng

Theo SHS, VN-Index có thể sẽ biến động giằng co và đi ngang với biên độ trong khoảng 1.515-1.530 điểm để lấp hoàn toàn vùng gap trong khoảng 1.515-1.523 điểm.

Chứng khoán Rồng Việt cho rằng, diễn biến lùi bước có thể sẽ còn tiếp diễn. Dòng tiền nhìn chung vẫn còn thận trọng trước vùng cản của thị trường, thể hiện qua thanh khoản giảm so với phiên trước. Điều này cho thấy thị trường chưa tìm được điểm cân bằng hợp lý để dòng tiền gia tăng trở lại. Nhưng VN-Index dự kiến sẽ được hỗ trợ tại vùng 1.510 điểm đối và VN30-Index được hỗ trợ bởi vùng 1.530 điểm. Tại vùng hỗ trợ này, có khả năng dòng tiền sẽ gia tăng trở lại, do nhìn chung thị trường vẫn còn trong xu thế khá tích cực. Do vậy, nhà đầu tư có thể cân nhắc giá điều chỉnh để giải ngân tại một số cổ phiếu có nền tích lũy tích cực. Tuy nhiên, vẫn nên cẩn trọng đối với nhóm cổ phiếu có tính chất rủi ro cao.

Chốt phiên giao dịch 5/4, chỉ số VN-Index giảm 4,67 điểm xuống 1.520,03 điểm. HNX-Index giảm 2,59 điểm xuống mức 456,1 điểm. Upcom-Index tăng 0,03 điểm lên 117,7 điểm. Thanh khoản đạt 25,6 nghìn tỷ đồng, trong đó có 21,8 nghìn tỷ đồng trên HOSE.

V. Hà