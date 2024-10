Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với các cơ quan chức năng thi hành Lệnh bắt bị can đối với Vũ Thị Thu Trang (37 tuổi, trú phường Ia Kring, TP. Pleiku) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vũ Thị Thu Trang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Trước đó, Trang tự giới thiệu mình là thành viên của “Viện nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam”, có thể hầu đồng, cúng giải hạn giúp cho nhiều gia đình thoát khỏi vận ách, tai ương. Khi gặp bà H, Trang nói rằng, bà H. và gia đình sắp gặp hoạn nạn, có khi còn chết người, khiến bà H. vô cùng hoang mang, lo sợ, nhờ Trang giúp đỡ.

Sau đó, Trang yêu cầu bà H. đưa tiền để mua sắm lễ vật, dâng cúng thánh thần. Tin lời, bà H. đã nhiều lần chuyển tiền nhờ Trang cúng giải hạn với tổng số tiền 2,8 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Trang dùng một phần để mua sắm lễ vật, thuê người cúng bái, số tiền còn lại Trang chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Thấy "miếng mồi béo bở", Trang tiếp tục chiêu trò nói trên, tuy nhiên lúc này bà H. không còn khả năng tài chính để thực hiện. Một thời gian không thấy các tai họa như tiên đoán, nhận ra bộ mặt thật của Trang, bà H. đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thu Trang. Tuy nhiên, do bị can đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.