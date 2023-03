Trong bài phỏng vấn cùng Wikitree, Kang Sora đã chia sẻ cách cô giảm 20kg sau khi sinh con. Người đẹp nói: "Tôi đã chia sẻ điều này nhiều lần nhưng không có gì mới. Đó là điều mà ai cũng biết: Tập thể dục và giữ một chế độ ăn uống lành mạnh. Tôi chăm chỉ tập thể dục vì thực sự muốn nhanh chóng quay trở lại với công việc. Tôi thường tập Pilates và nâng tạ để cơ thể săn chắc".

Kang Sora thừa nhận đã giảm 20kg sau khi sinh con gái đầu lòng để có ngoại hình như hiện tại (Ảnh: News).

Kang Sora kết hôn năm 2020 và sinh con gái năm 2021. Sau khi lập gia đình và sinh con, cô gần như biến mất khỏi làng giải trí xứ Hàn. Nữ diễn viên tập trung chăm sóc gia đình và bản thân. Hiện tại, khi con gái cứng cáp hơn, cô cũng trở lại với công việc diễn xuất. Gần đây, người đẹp góp mặt trong dự án truyền hình Can We Be Strangers? (Trở thành người xa lạ).

Việc giảm cân không chỉ giúp Kang Sora có vẻ ngoài tươi trẻ mà còn giúp cô tự tin hơn khi trở lại với công việc. Nữ diễn viên xứ Hàn tâm sự: "Tôi nghĩ, với tôi, sống một cuộc sống tốt đẹp sẽ có lợi cho con tôi. Vậy nên, điều quan trọng tôi muốn cho con thấy sự chăm chỉ của mình ngay cả khi kết quả không hoàn hảo. Vì vậy, tôi nghĩ, mình nên sống cuộc sống của mình một cách siêng năng".

Nữ diễn viên cũng trở lại đóng phim trong năm 2023 sau khi lập gia đình và làm mẹ (Ảnh: Instagram).

Là một người mẹ trẻ, Kang Sora cũng trải qua những bỡ ngỡ trong việc chăm sóc con. Tuy nhiên, cô thấy mình may mắn vì có nhiều người hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm.

"Tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ trong việc nuôi dạy con từ những người xung quanh. Lịch quay phim thay đổi chỉ còn 4 ngày một tuần nên cũng giúp ích rất nhiều. Vì vậy, tôi đã có thể chăm con trong 3 ngày mà mình không phải làm việc", cô nói.

Kang Sora cũng hé lộ về cuộc sống viên mãn hiện tại. Nữ diễn viên xinh đẹp cho biết, có con giúp cô thay đổi nhiều thứ trong cuộc sống và nhận ra ý nghĩa của cuộc đời.

Kang Sora kết hợp ăn uống và tập Pilates để giữ dáng (Ảnh: Instagram).

Bà mẹ trẻ nói: "Tôi từng sống với bố mẹ trước khi kết hôn nên giờ đây tôi cảm thấy mình đã có thể thực sự tự lập. Tôi nhận ra rằng bản thân từng sống phần lớn cuộc đời mình với tư cách là người nổi tiếng Kang Sora nhưng tôi đã gạt điều đó sang một bên để sống thật thoải mái".

"Tôi thích mình ở độ tuổi 30 hơn là hồi 20. Sau khi bước qua tuổi 30, tôi cảm giác mình trưởng thành hơn, thoải mái và thư thái hơn. Tôi học thêm được nhiều điều về bản thân nên cảm thấy cuộc sống dần ổn định", nữ diễn viên bày tỏ.

Trở thành người xa lạ đánh dấu sự trở lại của Kang Sora với công việc diễn xuất sau 6 năm tạm nghỉ kể từ Love of Revolution năm 2017. Trở thành người xa lạ đề cập tới những vấn đề hiện đại như cuộc sống gia đình, hôn nhân, mối quan hệ đồng nghiệp.

Trong phim, Kang Sora vào vai nữ chính và đóng cặp với Jang Seung Jo. Nhân vật của cô là Oh Ha Ra, người được mệnh danh là "nữ thần tranh tụng" nhưng lại có cuộc hôn nhân không như mong muốn.

Kang Sora trở lại đóng phim trong dự án "Trở thành người xa lạ" (Ảnh: SP).

Oh Ha Ra và Goo Eun Beom (Jang Seung Jo đóng) từng có 10 năm hẹn hò rồi sau đó kết hôn và ly hôn chóng vánh. Gặp lại nhau sau khi đã "đường ai nấy đi", Ha Ra và Eun Beom khó xử khi đối mặt với tư cách đồng nghiệp.

Diễn xuất của Kang Sora và Jang Seung Jo không được đánh giá quá cao. Bộ phim chỉ đạt tỉ suất khiêm tốn với mức cao nhất là 1,762%. Thành tích này khiến công chúng tiếc nuối cho sự trở lại sau thời gian vắng bóng của Kang Sora.

Mỹ nhân nóng bỏng từng bị phản đối khi hẹn hò Hyun Bin

Kang Sora, sinh năm 1990, bắt đầu tham gia đóng phim từ năm 2009. Cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng nhờ ngoại hình nóng bỏng, gợi cảm. Với lợi thế hình thể, cô còn được mời làm gương mặt thường xuyên trên các tạp chí thời trang tại Hàn Quốc.

Sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên khá lận đận. Cô từng tham gia chương trình We Got Married của đài MBC (Hàn Quốc) cùng Leeteuk (Super Junior), đóng nhiều phim như 4th Period Mystery, Kwang-tae's Basic Story, Rude Miss Young Ae, The Women of Our Home... nhưng không nổi tiếng.

Kang Sora từng theo đuổi hình tượng gợi cảm nhưng hiện tại cô lựa chọn cuộc sống đơn giản, thoải mái (Ảnh: 1st Look).

Sự nghiệp của cô bắt đầu khởi sắc sau vai diễn Oh Soo Hyun trong Doctor Stranger (Bác sĩ xứ lạ) vào năm 2014 và Ahn Young Ji trong Misaeng (Mùi đời: Cuộc sống không trọn vẹn), Lee Jung Joo trong Warm and Cozy (Cuộc đời như mơ).

Tên tuổi của cô thực sự được chú ý sau khi xác nhận hẹn hò với tài tử Hyun Bin vào tháng 12/2016. Tuy nhiên, chuyện tình của họ kéo dài không lâu và vướng phải những ý kiến trái chiều.

Nữ diễn viên hạnh phúc với những gì đang có (Ảnh: Instagram).

Kang Sora từng hò hẹn gần một năm với tài tử Hyun Bin (Ảnh: Singles).

Một bộ phận khán giả hâm mộ Hyun Bin không ủng hộ mối quan hệ này vì cho rằng Kang Sora kém danh tiếng, theo đuổi hình tượng gợi cảm, không phù hợp với Hyun Bin. Không ít người hâm mộ chỉ trích Kang Sora lợi dụng danh tiếng Hyun Bin để nổi tiếng. Một năm sau đó, họ tuyên bố chia tay vì lịch trình bận rộn.

Tháng 8/2020, Kang Sora bí mật kết hôn với một người đàn ông làm việc ngoài ngành giải trí. Anh là viện trưởng của một bệnh viện có tiếng tại Hàn Quốc, lớn hơn cô 8 tuổi.

Theo Insight, người trong ngành nhận xét chồng Kang Sora là bác sĩ có năng lực, tính cách tốt. Nữ diễn viên cũng tiết lộ, chồng là người đàn ông mà cô muốn dành trọn phần đời còn lại để ở bên. Gần một năm sau đám cưới, Kang Sora và chồng hạnh phúc đón con gái đầu lòng.

Kang Sora khoe vẻ ngoài gợi cảm, nóng bỏng (Video: Para).

(Theo Dân trí)