Năm 1831, thời vua Minh Mạng, xứ Nghệ bị tách thành hai tỉnh Nghệ An (phía Bắc sông Lam) và Hà Tĩnh (phía Nam sông Lam). Năm 1976, hai tỉnh hợp thành tỉnh Nghệ Tĩnh và đến năm 1991 lại tách thành Nghệ An và Hà Tĩnh như ngày nay. Nghệ An hiện có 21 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm thành phố Vinh, 3 thị xã là Cửa Lò, Thái Hòa, Hoàng Mai và 17 huyện.