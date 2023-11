Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện ngay một số biện pháp để khắc phục kịp thời vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Chư Prông.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai, vụ tai nạn xảy ra tại đường liên xã thuộc thôn Pác Bó, xã la Lâu (huyện Chư Prông) giữa 2 xe mô tô gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 4 người tử vong.

Đáng chú ý, trong vụ tai nạn trên, 2 người điều khiển phương tiện đều không có giấy phép lái xe (1 trường hợp chưa đủ tuổi được cấp giấy phép lái xe); 3/4 người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm và có nồng độ cồn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 4 thanh niên tử vong

Trước sự việc đau lòng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban An toàn giao thông yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Chư Prông khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.

Đồng thời xác định trách nhiệm cụ thể của chủ phương tiện và cá nhân liên quan trong việc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông đường bộ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát theo các chuyên đề trọng điểm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe. Đặc biệt là tình trạng xe mô tô không đảm bảo an toàn kỹ thuật, thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, nẹt pô, đua xe.

Trước đó, khoảng 17h45, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe mô tô BKS: 81B2-166.XX với mô tô BKS: 81B2-636.XX, khiến 4 thanh niên gồm: Rơ Mah Tinh (SN 2006), Rơ Mah Tuen (SN 2001) và Siu Ngư (SN 2005, đều trú tại làng Tu, xã Ia Ga, huyện Chư Prông) tử vong tại chỗ. Còn Nay Kéo (SN 2010, trú tại làng Tu 2, xã Ia Ga) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu nhưng cũng không qua khỏi.