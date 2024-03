Chiều 1/3, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo thông tin việc bắt giữ đối tượng “ngáo đá” cầm dao đe dọa tính mạng 3 cháu bé trong Trường mầm non Tuổi Thần Tiên (phường 5, TP Mỹ Tho).

Đối tượng là Nguyễn Bá Quân (37 tuổi, ngụ thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng).

Đối tượng Nguyễn Bá Quân tại thời điểm bị khống chế, bắt giữ. Ảnh: Công an Tiền Giang

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, khoảng 7h sáng cùng ngày, Công an phường 5 (TP Mỹ Tho) nhận tin báo về việc có đối tượng cầm dao vào Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên gây nguy hiểm cho giáo viên và các cháu bé.

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo, huy động các lực lượng Cảnh sát cơ động, hình sự, quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an TP Mỹ Tho đến hiện trường triển khai các biện pháp giải cứu 3 cháu bé.

Các lực lượng một mặt triển khai các biện pháp an toàn cho các cháu bé đang bị khống chế, đồng thời thuyết phục nhưng đối tượng không chấp hành và có hành vi manh động.

Đến 8h30 cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế thành công, bắt giữ đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu bé và những người xung quanh.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thông tin về vụ việc. Ảnh: E.X

Theo công an, Quân làm nghề tự do tại TP.HCM, anh ta có sử dụng ma túy tổng hợp nhưng không thường xuyên. Quân từng có vợ tại tỉnh Sóc Trăng nhưng không còn chung sống.

Sau đó, Quân có quen và sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ tại TP Mỹ Tho; cả hai có con chung là một bé trai 5 tuổi. Thời điểm xảy ra vụ việc, Quân không còn sống chung với người phụ nữ nói trên.

Tối 29/2, Quân sử dụng ma túy tổng hợp. Đối tượng khai nhận vào sáng 1/3, do bị ảo giác “cha, mẹ, vợ, con bị giết” nên đã dẫn con đi trốn và gây ra vụ việc nói trên.

Cụ thể, sáng cùng ngày, Quân dẫn theo con ruột đến tiệm tạp hóa (đối diện với trường mầm non) trên đường Đoàn Thị Nghiệp (phường 5, TP Mỹ Tho).

Tại đây, đối tượng lấy con dao (loại dao chặt dừa, dài khoảng 50cm) đang để trong tiệm tạp hóa. Sau đó, Quân dẫn theo con trai và cầm dao vào trường mầm non hăm dọa, cướp điện thoại di động của cô giáo...

Quân bắt 2 cháu bé 4 tuổi đưa vào phòng, đồng thời dùng dao kề sát cổ, hăm dọa sẽ giết một cháu bé, khi đó gã trong trạng thái kích động, la hét, mất kiểm soát. Quân ra yêu cầu một chiếc xe đạp và để bên ngoài cửa phòng, nơi đối tượng đang khống chế các cháu bé.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Lộc, đối tượng vừa khống chế cháu và bước về hướng cửa phòng thì bị lực lượng cảnh sát bất ngờ tước hung khí, khống chế. Diễn biến thời gian tước hung khí, khống chế đối tượng và giải cứu an toàn các cháu bé diễn ra chưa đến 3 phút.

“Lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế thành công đối tượng và giải cứu an toàn các cháu bé, không ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu”, Đại tá Nguyễn Văn Lộc thông tin.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch tỉnh đã trao bằng khen tặng 4 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Mỹ Tho và Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Tiền Giang. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng bằng khen 2 cá nhân, gồm: Thiếu tá Dương Thanh Nhựt, cán bộ Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Đại úy Nguyễn Quốc Thông, cán bộ Đội Quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ Phòng Cảnh sát cơ động.