Ngày 8/6, đoàn công tác của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đi kiểm tra hiện trường và làm việc với Công ty Than Uông Bí - TKV về tình hình sản xuất - kinh doanh và triển khai Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch.

Theo báo cáo của công ty Than Uông Bí - TKV, kế hoạch năm 2023 công ty sản xuất 2,5 triệu tấn than nguyên khai; đào lò 30.100m; than tiêu thụ 2,295 triệu tấn… Hiện công ty bố trí 21 phân xưởng đào lò và khai thác; số lò chợ khai thác là 18 (trong đó có 1 lò chợ CGH đồng bộ hạng nhẹ; 1 lò chợ CGH sử dụng tổ hợp giàn chống 2ANSH…).

Công ty đã đẩy mạnh cơ giới hoá trong sản xuất, đầu tư hệ thống CGH đào lò than, đào lò đá và CGH khai thác. Kết quả 5 tháng đầu năm 2023, công ty Than Uông Bí - TKV sản xuất đạt hơn 1,1 triệu tấn than; đào lò 13.536m; tiêu thụ 1,085 triệu tấn; tiền lương bình quân đạt hơn 19,2 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến 6 tháng đầu năm, than nguyên khai sản xuất đạt hơn 1,3 triệu tấn, đạt 52% KH năm; đào lò 16.306m, đạt 54,17% KH năm; tiêu thụ hơn 1,3 triệu tấn, đạt 57,27% KH năm…

Ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV chủ trì làm việc với Công ty Than Uông Bí

Công ty Than Uông Bí - TKV đang sản xuất tại 5 khu mỏ với sản lượng kế hoạch kỹ thuật năm 2023 là 2,5 triệu tấn than. Tuy nhiên, trong năm 2023-2024, công ty sẽ kết thúc 2 dự án do hết trữ lượng khai thác dẫn tới sản lượng sẽ giảm còn 1,9 triệu tấn/năm nếu không có dự án mới. Do vậy, công ty cần thiết phải triển khai đầu tư các dự án mỏ mới, đặc biệt là Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch công suất 450.000 tấn/năm đã được TKV thông qua và đang thực hiện công tác chuẩn bị, triển khai để đưa vào khai thác.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Công ty Than Uông Bí - TKV báo cáo kết quả SXKD và triển khai Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch

Tại buổi làm việc, các Ban chuyên môn và lãnh đạo Tập đoàn đã tham gia các nội dung liên quan đến triển khai dự án như giải quyết các thủ tục đầu tư, đánh giá tác động môi trường, về công nghệ khai thác, thiết bị vận chuyển trong hầm lò, tuyến đường điện, vị trí bãi thải, cửa lò thông giáo +12/V21, công tác GPMB…

Ông Đặng Thanh Hải đề nghị tập trung triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, các nội dung liên quan để sớm đưa dự án vào khai thác

Đoàn công tác của Tập đoàn TKV kiểm tra hiện trường mặt bằng của Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch

Sau khi kiểm tra hiện trường dự án, nghe báo cáo của đơn vị về tình hình SXKD, triển khai dự án và các ý kiến tham gia, ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV đề nghị Than Uông Bí tiếp tục duy trì nhịp độ sản xuất, tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và đảm bảo thu nhập của công nhân, lao động.

Về Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch, ông Đặng Thanh Hải nhấn mạnh đây là cần thiết để đảm bảo duy trì cho sản xuất cũng như việc làm của người lao động. Do vậy, công ty cần tập trung triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, các nội dung liên quan để sớm đưa dự án vào khai thác. Các Ban chuyên môn Tập đoàn cùng với Công ty, đơn vị tư vấn làm tốt công tác chuẩn bị, lập luận khoa học để báo cáo các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiến độ đề ra và sớm để khởi công dự án theo chỉ đạo của Tập đoàn.

Thúy Ngà