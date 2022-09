Tổ ấm nghỉ dưỡng cao cấp ‘khuấy động’ thị trường phố biển Vũng Tàu

Lan tỏa xu hướng resort living

Resort living là xu hướng nghỉ dưỡng tại gia vốn thịnh hành trong giới nhà giàu ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc điểm chung và trở thành yếu tố bắt buộc của những dự án đáp ứng được xu hướng này là tọa lạc tại những thành phố du lịch nổi tiếng, nơi có phong cảnh hữu tình, không gian trong lành và khí hậu mát mẻ. Những ngôi nhà nghỉ dưỡng cũng phải đảm bảo đầy đủ các tiện ích sống hiện đại theo tiêu chuẩn thượng lưu của giới tinh hoa. Melbourne (Úc), Carolina (Mỹ), Paris (Pháp)… đều là những thành phố sở hữu những tòa nhà chọc trời với những căn hộ mang phong cách resort living như thế.

Thị trường bất động sản luôn xoay chuyển để mang đến cho khách hàng những sản phẩm ưu việt theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu đa dạng cả về an cư và đầu tư bền vững. Resort living là xu hướng thịnh hành trên thế giới và cũng đã nhanh chóng lan tỏa ở Việt Nam với nhiều dự án hiện hữu tại các thành phố lớn, trong đó có Vũng Tàu. Lợi thế về vị trí và chuỗi tiện ích đẳng cấp của những căn hộ nghỉ dưỡng hạng sang nơi đây giúp khách hàng có những trải nghiệm thăng hoa khi an cư, lưu trú và đồng thời cũng nhanh chóng thu hút giới đầu tư bởi nhiều ưu điểm để đầu tư sinh lợi an toàn.

Theo số liệu do Tổng cục Du lịch công bố, Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương đứng thứ 2 cả nước về bùng nổ du lịch dịp Tết Nguyên đán 2022, lượng khách du lịch cũng liên tục tăng trong các dịp nghỉ lễ lớn. Sở hữu những bãi tắm dài thơ mộng, các điểm du lịch sinh thái độc đáo cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - văn hóa - xã hội top đầu cả nước đã đưa nơi đây trở thành một trong những thành phố an cư hấp dẫn và cũng là thị trường bất động sản đầy sức hút tại thị trường phía Nam.

Chí Linh Center - Nghỉ dưỡng tại gia theo chuẩn sống thượng lưu

Chí Linh Center là dự án căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp, được ví như “trái tim” của khu đô thị Chí Linh sầm uất nơi cửa ngõ Vũng Tàu. Căn hộ được lấy cảm hứng từ trời biếc, biển xanh cùng vẻ đẹp lấp lánh của ngọc trai để kiến tạo nên một dự án hiện đại nhưng vẫn giữ trọn vẹn vẻ đẹp tinh nguyên được thiên nhiên ưu đãi; mang đến cho khách hàng một chốn dừng chân thật sự bình yên giữa phố thị náo nhiệt.

Bắt nhịp xu hướng nghỉ dưỡng tại gia, dự án Chí Linh Center được xây dựng tích hợp tiện ích theo chuỗi hệ sinh thái. Từ những căn hộ trên cao, cư dân có thể nhìn ngắm trọn vẹn vẻ đẹp thơ mộng của bãi biển Chí Linh, Thủy Tiên, Bãi Trước, Bãi Sau hoặc di chuyển đến các điểm du lịch như sân golf Paradise, khu du lịch Hồ Mây, Hồ Tràm - Bình Châu chỉ từ 10-30 phút. Theo chủ đầu tư DICcons, đặc quyền của những cư dân nơi đây còn là tận hưởng toàn bộ dịch vụ cao cấp vui chơi - giải trí, ẩm thực, tản bộ trong khuôn viên rợp bóng cây xanh, hồ bơi, phòng gym - yoga, skybar hay trung tâm thương mại ngay dưới hiên nhà.

Dự án cũng đưa vào vận hành phục vụ cư dân loạt tiện ích công nghệ thường được áp dụng tại các căn hộ hạng sang quốc tế như smart parking (Bãi đậu xe tự động thông minh), trạm sạc ô tô điện tầng hầm, smart home, công nghệ kiểm soát nồng độ rác thải và hệ thống an ninh 4 lớp 24/7… cùng nội thất bàn giao tinh tế và chất liệu cao cấp.

Bằng sự thấu hiểu và chỉn chu trong việc xây dựng và bố trí từng không gian sống, dự án Chí Linh Center hứa hẹn mang đến cho khách hàng một tổ ấm bình yên và đủ đầy tiện ích để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày thăng hoa trọn vẹn. Một tổ ấm nghỉ dưỡng không chỉ giúp tái tạo năng lượng mà còn nuôi dưỡng những cảm xúc tươi mới, thúc đẩy lối sống tích cực chăm sóc sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần và cùng chủ nhân tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời trong chính ngôi nhà của mình.

Theo chủ đầu tư DICcons, dự án Chí Linh Center thuộc khu đô thị Chí Linh nằm trên mặt tiền đường 2/9 và đường Nguyễn Hữu Cảnh; có quy mô 540 căn hộ, 26 căn duplex và 29 căn thương mại dịch vụ.

