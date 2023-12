{"article":{"id":"2223028","title":"Tò mò vào Facebook bạn gái cũ của chồng, tôi sốc nặng khi thấy tên cô ấy","description":"Khi con gái vừa tròn 6 tháng tuổi, tôi bắt đầu đi làm lại. Chị đồng nghiệp đưa cho tôi xem Facebook bạn gái cũ của chồng, tôi đã đi từ tò mò, bất ngờ đến bật khóc vì quá tức giận.","contentObject":"<p>Hôm trước, tôi khá giật mình khi đọc được bài viết \"Tôi giận vợ 'tím mặt' khi nhìn thấy tên con gái trong giấy khai sinh\". Tôi không gặp phải tình cảnh hoàn toàn giống như người chồng kia nhưng câu chuyện của tôi cũng liên quan đến tên con và éo le không kém.</p>

<p>Tôi và chồng yêu nhau được 2 năm thì tiến tới hôn nhân. Mẹ tôi và mẹ anh là bạn thân, chính hai mẹ là người giới thiệu chúng tôi cho nhau. Tôi cảm thấy khá may mắn vì anh là gu của tôi, hai gia đình đã quen và quý mến nhau từ trước, lại \"môn đăng hộ đối\".</p>

<p>Trước khi gặp anh, tôi có \"cảm nắng\" vài chàng trai nhưng chẳng đi đến đâu, chưa có mối tình nào chính thức. Tôi nghe nói anh từng yêu một người hơn 3 năm, vì gia đình nhất quyết phản đối nên hai người chia tay. Tôi biết vậy thôi nhưng cũng không muốn hỏi nhiều hay đào sâu vào quá khứ. Giờ chúng tôi tự nguyện, vui vẻ đến với nhau, thế là đủ.</p>

<p>Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi diễn ra khá ổn. Tuy tình cảm giữa hai vợ chồng không quá mặn nồng, không thân mật nhiều, về cơ bản, chúng tôi luôn tôn trọng, cư xử đúng mực với nhau cũng như hai bên gia đình.</p>

<p>Chồng tôi không phải là người nói nhiều, anh cũng không mấy khi can thiệp vào các vấn đề, công việc của tôi. Nhưng khi nào tôi cần, anh đều nhanh chóng giúp đỡ, chỉ bảo tôi.</p>

<figure class=\"image align-center\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/to-mo-vao-facebook-ban-gai-cu-cua-chong-toi-soc-nang-khi-thay-ten-co-ay-1448.jpeg?width=768&s=Su5eOMtoSeLBV8MxBHjZ7g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/to-mo-vao-facebook-ban-gai-cu-cua-chong-toi-soc-nang-khi-thay-ten-co-ay-1448.jpeg?width=1024&s=K_xW2xiJ6btek9xg-r9kmw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/to-mo-vao-facebook-ban-gai-cu-cua-chong-toi-soc-nang-khi-thay-ten-co-ay-1448.jpeg?width=0&s=l74HNY9R8Z6Bi_kBKwz8dg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/to-mo-vao-facebook-ban-gai-cu-cua-chong-toi-soc-nang-khi-thay-ten-co-ay-1448.jpeg?width=768&s=Su5eOMtoSeLBV8MxBHjZ7g\" alt=\"Tò mò vào Facebook bạn gái cũ của chồng, tôi sốc nặng khi thấy tên cô ấy - 1\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/to-mo-vao-facebook-ban-gai-cu-cua-chong-toi-soc-nang-khi-thay-ten-co-ay-1448.jpeg?width=260&s=mkrcBQvAP_NY2cyT1RDzHA\"></picture>

<figcaption>

<p>Tôi đã rất hạnh phúc cho đến khi biết tên bạn gái cũ của chồng. Ảnh minh họa: TD</p>

</figcaption>

</figure>

<p>Sau 1 năm kết hôn, tôi mang bầu con gái. Khỏi phải nói, chồng tôi và bố mẹ vui mừng đến thế nào. Bình thường, anh không quá quan tâm đến chuyện gì nhưng riêng việc đặt tên cho con, anh muốn mình là người quyết định.</p>

<p>Thấy anh hào hứng ra mặt với đứa con đầu lòng, tôi cũng vui vẻ để anh toàn quyền quyết định. Tôi tên Hương, anh muốn con gái của chúng tôi tên là Hương My. Anh bảo trong tên con có tên tôi, ghép vào nghe vừa hợp lý, vừa nhẹ nhàng, nữ tính. Nghe chồng nói, tôi rất hài lòng và đồng ý ngay. </p>

<p>Sau khi tôi sinh con, chồng thậm chí còn đi xăm chữ \"Hương My\" lên cánh tay trái. Đối với tôi, hành động này của anh ý nghĩa hơn mọi thứ, chứng tỏ tôi và con quan trọng như thế nào trong cuộc đời anh.</p>

<p>Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nữa nếu như khi con tôi vừa tròn 6 tháng, tôi không bắt đầu đi làm lại và gặp người chị đồng nghiệp thân thiết. Vừa hẹn nhau đi ăn trưa, chị bảo tôi: \"Này tình cờ gần đây, chị nhìn thấy Facebook của bạn gái cũ trong truyền thuyết của chồng em đấy. Em có muốn biết không?\".</p>

<p>Bình thường, tôi cũng không mấy quan tâm nhưng nghe chị nói vậy, tôi không tránh khỏi sự tò mò, nhanh chóng bảo chị mở Facebook của cô ấy cho xem đó là ai, trông vẻ ngoài như thế nào... Đập vào mắt tôi là tên tài khoản \"Huong My\", đột nhiên tôi thấy có gì đó không ổn.</p>

<p>Sau một lúc định thần, tôi giật mình khi nghĩ ra: Tại sao tên bạn gái cũ của chồng lại có vẻ giống tên con gái mình thế nhỉ? Lục lọi trong Facebook cô ấy hồi lâu, xem nhiều bức ảnh, tôi có thể khẳng định chắc chắn cô ấy tên là Hương My.</p>

<p>Tai tôi bỗng ù đi, đầu óc choáng váng, tôi hoàn toàn sốc nặng khi biết sự thật này. Bấy lâu nay, tôi luôn vui mừng, hạnh phúc khi người chồng không mấy tình cảm với mình đã đặt tên con có đệm là tên mình, lại còn đi xăm tên hai mẹ con lên tay. Hóa ra không phải như tôi tưởng sao?</p>

<p>Hóa ra anh đặt tên con theo tên bạn gái cũ - người mà anh từng rất yêu nhưng bị bố mẹ ngăn cấm? Rốt cuộc là anh xăm tên mẹ con tôi hay tên của cô ta? Hóa ra anh chưa bao giờ quên, ngừng yêu cô ta? Nước mắt tôi cứ thế trào ra cùng những dòng suy nghĩ rối ren này.</p>

<p>Dù vì bất cứ lý do gì, việc đặt tên cho con là Hương My cũng không thể chấp nhận được. Tại sao anh dám để con tôi mang tên người phụ nữ kia? Tại sao anh dám xăm cái tên đó rồi bịa ra lý do để \"hợp thức hóa\" nó? Tôi quá tức giận khi con tôi đã làm xong hết thủ tục giấy khai sinh.</p>

<p>Thực sự tôi chỉ muốn ngay lập tức về nhà xé toang tờ giấy khai sinh của con, đổi tên khác cho con, tên gì cũng được miễn không phải là Hương My. Cái tên tôi từng nâng niu, nhắc đi nhắc lại trong niềm hạnh phúc giờ lại khiến tôi ghét cay ghét đắng.</p>

<p>Dù chị bạn đã nói tôi phải bình tĩnh giải quyết, tìm hiểu cho rõ ràng mọi chuyện, tôi vẫn thấy chẳng có gì cần tìm hiểu thêm, sự thật rành rành ra trước mắt.</p>

<p>Về đến nhà, nghe chồng gọi tên con, nhìn thấy hình xăm tên tay anh, lửa giận trong tôi lại sục sôi. Không thể kiềm chế bản thân, tôi đã tát chồng một cái và bế con về nhà ông bà ngoại trong sự ngỡ ngàng của anh.</p>

<p>Giờ tôi nên làm gì đây? Tôi đau khổ quá, chỉ muốn nhanh chóng ly hôn với người chồng giả dối, phụ tình mình.</p>

<p><strong>Theo Dân trí</strong></p>

","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/to-mo-vao-facebook-ban-gai-cu-cua-chong-toi-soc-nang-khi-thay-ten-co-ay-2223028.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/to-mo-vao-facebook-ban-gai-cu-cua-chong-toi-soc-nang-khi-thay-ten-co-ay-1446.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/to-mo-vao-facebook-ban-gai-cu-cua-chong-toi-soc-nang-khi-thay-ten-co-ay-1447.jpg","updatedDate":"2023-12-05T23:15:13","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"05/12/2023","hasCover":false} Tôi chỉ muốn làm tròn chữ hiếu, được hương khói cho bố mẹ nhưng sao khó quá.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/o-re-5-nam-toi-phai-len-lut-khan-vai-bo-me-de-2220347.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anhdd-pikist-946.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T20:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222222","title":"Lấy nhau 2 tháng, tôi vẫn chưa có đêm tân hôn cùng chồng","description":"Dù đã kết hôn 2 tháng nhưng tôi vẫn không có đêm tân hôn với chồng. Mỗi lần tôi chủ động bày tỏ ý muốn được gần gũi, chồng tôi đều tìm đủ lý do để né tránh.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lay-nhau-2-thang-toi-van-chua-co-dem-tan-hon-cung-chong-2222222.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/lay-nhau-2-thang-toi-van-chua-co-dem-tan-hon-cung-chong-558.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T14:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222214","title":"Chồng ngoan lộ chuyện ngoại tình vì câu nói ngây thơ của con gái 4 tuổi","description":"Mẹ tôi từng nói: \"Đàn ông có quá nhiều ưu điểm cũng chính là một loại nhược điểm\". Mẹ lo tôi sẽ phải vất vả để giữ chồng. Tôi sợ rằng, mẹ đã nói đúng.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chong-ngoan-lo-chuyen-ngoai-tinh-vi-cau-noi-ngay-tho-cua-con-gai-4-tuoi-2222214.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/chong-ngoan-lo-chuyen-ngoai-tinh-vi-cau-noi-ngay-tho-cua-con-gai-4-tuoi-368.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T10:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222081","title":"Khách dẫn trẻ con ngồi kín 2 bàn tiệc, mẹ chồng nàng dâu khẩu chiến ở đám cưới","description":"Tiệc cưới của tôi chuẩn bị 30 bàn thì có đến 2 bàn trẻ con ngồi kín. Đó là con cháu của khách bên nhà chồng dẫn theo. Tôi và mẹ chồng đã cãi nhau ngay trong buổi lễ.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khach-dan-tre-con-ngoi-kin-2-ban-tiec-me-chong-nang-dau-khau-chien-o-dam-cuoi-2222081.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/pexels-rene-asmussen-4181649-872.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T21:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221944","title":"Bạn trai cũ kết hôn, tôi bất ngờ khi thấy cô dâu trong ảnh cưới","description":"Nghe tin bạn trai cũ sắp cưới vợ, tôi không tránh khỏi tò mò. Tôi vào trang cá nhân của anh và xem ảnh đại diện mới. Nhìn cô dâu trong bức hình cưới, tôi phải dụi mắt mấy lần.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-trai-cu-ket-hon-toi-bat-ngo-khi-thay-co-dau-trong-anh-cuoi-2221944.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/anhdd-pxfuel-637.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T16:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221939","title":"Cưới lần hai với người chồng hơn 40 tuổi, tôi gặp cú sốc đêm tân hôn","description":"Đêm tân hôn tưởng chừng hạnh phúc, ngọt ngào lại biến thành vũng lầy, khiến tôi nhận ra bộ mặt thật của chồng mới cưới.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuoi-lan-hai-voi-nguoi-chong-hon-40-tuoi-toi-gap-cu-soc-dem-tan-hon-2221939.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/cuoi-lan-hai-voi-nguoi-chong-hon-40-tuoi-toi-gap-cu-soc-dem-tan-hon-248.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T10:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221269","title":"Dù gia đình khá giả, tôi vẫn tình nguyện ở rể vì một lý do","description":"Dù gia đình khá giả và vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố mẹ, tôi vẫn quyết định đến nhà vợ ở rể với hy vọng có được hạnh phúc hôn nhân.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-gia-dinh-kha-gia-toi-van-tinh-nguyen-o-re-vi-mot-ly-do-2221269.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/du-gia-dinh-kha-gia-toi-van-tinh-nguyen-o-re-vi-mot-ly-do-932.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220721","title":"Giận tím người khi vợ lấy tên nữ đồng nghiệp tôi từng say nắng đặt cho con gái","description":"Vợ nói tôi đã đặt tên cho con trai, tên con gái sẽ do cô ấy đặt. Vợ khẳng định, cái tên này chắc chắn sẽ khiến tôi thích. Tôi không hề biết rằng, cô ấy đang ấp ủ một âm mưu.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toi-gian-vo-tim-nguoi-khi-nhin-thay-ten-con-gai-trong-giay-khai-sinh-2220721.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/gian-tim-nguoi-khi-vo-lay-ten-nu-dong-nghiep-toi-tung-say-nang-dat-cho-con-gai-1550.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T23:05:53","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220523","title":"10 năm qua, vợ sống quá tốt nhưng tôi vẫn muốn ly hôn","description":"Từ ngày về làm dâu, vợ tôi luôn chu toàn mọi việc trong nhà. Ai cũng yêu quý cô ấy, chỉ có tôi là chưa từng cảm thấy rung động, chỉ nghĩ đến việc ly hôn.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/10-nam-qua-vo-song-qua-tot-nhung-toi-van-muon-ly-hon-2220523.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/10-nam-qua-vo-song-qua-tot-nhung-toi-van-muon-ly-hon-203.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:20:11","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219714","title":"Nữ giám đốc mất tất cả vì say đắm huấn luyện viên thể hình","description":"Sau 5 năm kết hôn, có trong tay sự nghiệp, tiền bạc, thế nhưng tôi lại sa vào cuộc tình vụng trộm, để rồi đánh mất tất cả trong thời gian ngắn.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-giam-doc-mat-tat-ca-vi-ngoai-tinh-voi-huan-luyen-vien-the-hinh-2219714.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/nu-giam-doc-mat-tat-ca-vi-say-dam-huan-luyen-vien-the-hinh-166.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T11:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220081","title":"Phát hiện chồng cho tiền bạn gái cũ, vợ có hành động khiến tôi bật khóc","description":"Một tối, vợ ngồi trước mặt tôi nghiêm nghị hỏi: \"Thùy Liên là ai mà anh cho cô ấy một số tiền lớn như vậy, còn phải giấu danh tính?\". Câu hỏi quá bất ngờ của vợ khiến tôi không khỏi lúng túng.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-hien-chong-cho-tien-ban-gai-cu-vo-co-hanh-dong-khien-toi-bat-khoc-2220081.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/phat-hien-chong-cho-tien-ban-gai-cu-vo-co-hanh-dong-khien-toi-bat-khoc-296.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T09:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219556","title":"Tôi rơi vào tình huống khó xử trước lời tâm sự gan ruột của mẹ vợ","description":"Chỉ sau 2 năm ở rể, nỗi đau liên tiếp đến với tôi. Không chỉ mất vợ vì tai nạn, tôi còn rơi vào tình huống khó xử vì những lời tâm sự của mẹ vợ.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toi-roi-vao-tinh-huong-kho-xu-truoc-loi-tam-su-gan-ruot-cua-me-vo-2219556.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/o-re-toi-suyt-guc-nga-truoc-loi-tam-su-gan-ruot-cua-me-vo-675.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T11:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219054","title":"Lấy chồng giàu hơn 17 tuổi, tôi vỡ mộng sau một năm chung sống","description":"Chênh lệch tuổi tác khá xa, ai cũng nói tôi cưới anh vì tiền. Điều đó đúng nhưng không phải là tất cả. Tôi tin vào sự lựa chọn của mình. Tuy nhiên, bài toán này tôi đã tính sai.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lay-chong-giau-hon-17-tuoi-toi-vo-mong-sau-mot-nam-chung-song-2219054.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/lay-chong-giau-hon-17-tuoi-toi-vo-mong-sau-mot-nam-chung-song-255.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T10:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218806","title":"Giận chồng, vợ nói lời cay đắng, ai ngờ gặp chuyện đau lòng","description":"Suốt 5 năm kết hôn, những bữa cơm tối ở nhà của chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc nào anh cũng chỉ lấy lý do bạn bè, các mối quan hệ để nhậu nhẹt đến tận nửa đêm mới về.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gian-chong-vo-noi-loi-cay-dang-ai-ngo-gap-chuyen-dau-long-2218806.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/gian-chong-vo-noi-loi-cay-dang-ai-ngo-gap-chuyen-dau-long-1051.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T18:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218558","title":"Nghe con trai 8 tuổi kể chuyện, tôi quyết định chấm dứt việc ngoại tình","description":"Tôi nghe con trai kể, chợt lặng người xúc động. Một đứa bé 8 tuổi, trải qua biến cố bỗng như già đi. Chính những người làm cha làm mẹ đã buộc con mình phải lớn lên bằng những tổn thương quá lớn.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-con-trai-8-tuoi-ke-chuyen-toi-quyet-dinh-cham-dut-viec-ngoai-tinh-2218558.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/nghe-con-trai-8-tuoi-ke-chuyen-toi-quyet-dinh-cham-dut-viec-ngoai-tinh-484.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T11:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217848","title":"Đến nhà vợ cũ ăn tối, nhìn mâm cơm nước mắt tôi tuôn rơi","description":"Tôi không ngờ sau 5 năm ly hôn, ngày gặp lại vợ cũ rồi ăn cơm cùng mâm, mình lại có phản ứng dữ dội như vậy.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/den-nha-vo-cu-an-toi-nhin-mam-com-nuoc-mat-toi-tuon-roi-2217848.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/den-nha-vo-cu-an-toi-nhin-mam-com-nuoc-mat-toi-tuon-roi-656.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T13:53:59","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217693","title":"Tôi hủy hôn ngay khi đọc đoạn tin nhắn phũ phàng của chồng sắp cưới","description":"Tôi nhắn tin cho Hoàn, hỏi anh nếu đặt trong trường hợp người đàn ông trong câu chuyện trên, thì anh sẽ ứng xử như thế nào? Bất ngờ, chồng sắp cưới lại trả lời phũ phàng quá.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toi-huy-hon-ngay-khi-doc-doan-tin-nhan-phu-phang-cua-chong-sap-cuoi-2217693.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/toi-huy-hon-ngay-khi-doc-doan-tin-nhan-phu-phang-cua-chong-sap-cuoi-517.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T11:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216443","title":"Chồng ngoại tình với đồng nghiệp, vợ trở thành người thứ ba","description":"Ngày phát hiện chồng ngoại tình với đồng nghiệp, tôi bẽ bàng nhận ra mình là người thứ ba dù danh chính ngôn thuận làm vợ hợp pháp.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chong-ngoai-tinh-voi-dong-nghiep-vo-tro-thanh-nguoi-thu-ba-2216443.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/anh-2-ngoai-tinh-1-449.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T10:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215109","title":"Chị dâu còng lưng trả nợ tiền nhà, em chồng đến ở không góp một xu","description":"Gần một năm nay tôi chịu cảnh “sống chung với em chồng”. Ở nhà mình bỏ tiền ra mua nhưng tôi như ở nhờ nhà người khác.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chi-dau-cong-lung-tra-no-tien-nha-em-chong-den-o-khong-gop-mot-xu-2215109.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/18/anhdd-1138.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-19T14:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216517","title":"Cuộc hôn nhân 6 năm tan vỡ chỉ vì một câu nói lúc say của chồng","description":"Khi tôi dìu anh vào giường, anh bỗng đẩy tôi ra, giọng nạt nộ. Tôi chết lặng trước lời anh thốt ra. Tôi không nghĩ, anh có thể nói những lời cay đắng như vậy.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuoc-hon-nhan-6-nam-tan-vo-chi-vi-mot-cau-noi-luc-say-cua-chong-2216517.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/19/hon-nhan-1-228.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-19T09:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216321","title":"Con gái phải ôm bí mật 'động trời' của mẹ khi bố thường xuyên vắng nhà","description":"Cháu năm nay 17 tuổi, đang là học sinh lớp 11. Cháu từng là đứa trẻ hạnh phúc hoặc ít nhất cháu nghĩ rằng, mình hạnh phúc. Nhưng bây giờ, cháu nhận ra hình như không phải vậy.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/noi-dau-cua-con-gai-phai-om-bi-mat-dong-troi-cua-me-2216321.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/18/con-gai-phai-om-bi-mat-dong-troi-cua-me-khi-bo-thuong-xuyen-vang-nha-772.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-18T15:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215575","title":"Đến nhà anh rể ở 3 tháng, em vợ tái mặt thấy cảnh trong bếp","description":"Ngày xin được việc ở thành phố, tôi vội vàng lên đi làm. Chưa có chỗ ở nên chị gái bảo tôi đến ở nhờ vài hôm. May mắn là anh rể rất vui vẻ.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/den-nha-anh-re-o-3-thang-em-vo-tai-mat-thay-canh-trong-bep-2215575.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/den-nha-anh-re-o-3-thang-em-vo-tai-mat-thay-canh-trong-bep-768.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-17T16:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213237","title":"Con dâu của bố, phúc phần của gia đình tôi","description":"Dù chưa một lần nghe bố vạch ranh giới nhưng chúng tôi luôn hiểu rằng đi lấy chồng, nơi mình cần vun vén là nơi mình đang sống và sinh con đẻ cái. Nhà của bố đẻ thì giao phó cho chị dâu và em dâu.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/con-dau-cua-bo-phuc-phan-cua-gia-dinh-toi-2213237.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/con-dau-cua-bo-phuc-phan-cua-gia-dinh-toi-759.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-17T13:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215894","title":"Chồng gần đây luôn tránh thân mật, tôi suy sụp khi phát hiện lý do","description":"Một tháng nay, chồng tôi luôn tỏ ra mệt mỏi, buồn bã. Anh thậm chí còn đi ngủ sớm, né tránh việc gần gũi với tôi.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chong-gan-day-luon-tranh-than-mat-toi-suy-sup-khi-phat-hien-ly-do-2215894.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/chong-gan-day-luon-tranh-than-mat-toi-suy-sup-khi-phat-hien-ly-do-247.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-17T08:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212655","title":"Vợ lén uống thuốc tránh thai mỗi tối trước khi gần gũi chồng","description":"Ngay từ lúc mới kết hôn, mỗi tối trước khi đi ngủ hay vợ chồng chuẩn bị gần gũi nhau, vợ tôi đều tìm cách lén uống thuốc tránh thai.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vo-len-uong-thuoc-tranh-thai-moi-toi-truoc-khi-gan-gui-chong-2212655.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/14/vo-len-uong-thuoc-tranh-thai-moi-toi-truoc-khi-gan-gui-chong-283.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-14T18:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

