Diễn viên 21 tuổi tố bị hiếp dâm: Cháu cựu Bộ trưởng không cho kiểm tra điện thoại

Ngày 30/8, nhóm của luật sư Sitatra Biabangkerd (luật sư Tum), cùng với nạn nhân và quản lý, đã đệ đơn phản đối quyền tại ngoại của nghi phạm lên Tòa án Hình sự đường Ratchadaphisek.

Nghi phạm Apidis Inthulak - cháu của cựu Bộ trưởng có mặt tại đồn cảnh sát Chokchai theo lệnh triệu tập.

Sau đó, thông qua Facebook, luật sư Tum cho biết Tòa án đã từ chối quyền bảo lãnh của anh Apidis Inthulak- cháu trai cựu Bộ trưởng- đối với cáo buộc đánh thuốc và xâm hại tình dục nữ diễn viên 21 tuổi.

Sau khi phía Toà án hoàn thành quá trình tạm giam, bị cáo đã đệ đơn kiến nghị cùng với 200.000 baht (khoảng 129 triệu đồng) tiền mặt, yêu cầu được trả tự do tạm thời. Tuy nhiên, cán bộ điều tra và nạn nhân phản đối việc tạm thả nghi phạm. Phía nạn nhân cho rằng nếu bị cáo được trả tự do tạm thời, hắn có thể can thiệp vào bằng chứng.

Toà án Hình sự đường Ratchadaphisek- nơi từ chối quyền bảo lãnh của nghi phạm.

Bị cáo không cho cán bộ điều tra kiểm tra điện thoại để xác minh đoạn tin nhắn qua LINE với nữ diễn viên 21 tuổi. Nếu được tại ngoại, bị cáo có thể tiêu hủy chứng cứ và gây rối với các nhân chứng. Do đó, quyền bảo lãnh của bị cáo đã bị Toà án Hình sự từ chối.

Trước đó, vào ngày 19/8, bị cáo đã đến sở cảnh sát Chokchai theo lệnh triệu tập, khẳng định chuyện mà phía nạn nhân chia sẻ với báo chí phải là vô căn cứ và bản thân có bằng chứng rõ ràng chứng minh mình bị “tống tiền”.

Ngoài ra, luật sư Tum nói sẽ theo vụ này tới cùng để giúp đỡ nạn nhân cũng như động viên phụ nữ đứng lên đòi lại công bằng cho mình. Ông sẽ biến vụ việc thành trường hợp điển hình, chứng minh “không một thế lực nào có thể làm hại phụ nữ”.

Luật sư Sitatra Biabangkerd (luật sư Tum) sẽ cố gắng hết sức để đem lại công bằng cho nạn nhân nói riêng và toàn bộ phụ nữ nói chung.

Hảo Hảo