Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc: ‘Công nhân môi trường – chiến sĩ tuần tra’

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Huy Triều - Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho biết, theo thống kê, hàng năm số vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về hình sự trên địa bàn thành phố thường chiếm từ 30-40% tổng số vụ việc trên toàn tỉnh.

Cụ thể, trên địa bàn hiện có gần 4.000 đối tượng chính trị, hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội. Trong đó có 1.500 người nghiện ma túy, 1.200 người đặc xá, tù tha; 300 đối tượng đang hưởng án treo và trong thời gian thử thách, gần 500 thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Toàn cảnh ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Đây được xem là những yếu tố tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sự bình yên của cuộc sống cũng như phát triển kinh tế, xã hội.

Để đảm bảo tốt an ninh trật tự, trong những năm qua, Công an thành phố đã triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm. Thành ủy, UBND, Ban chỉ đạo 138 thành phố cũng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Như, mô hình: “Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự”; “Khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về an ninh trật tự”; “Công nhân môi trường - Chiến sĩ tuần tra”; “Camera với an ninh trật tự”; “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường học”…

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao mô hình "Công nhân môi trường - Chiến sĩ tuần tra"

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao việc đổi mới phương pháp, cách tổ chức toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thứ trưởng nhấn mạnh, mô hình “Công nhân môi trường - Chiến sĩ tuần tra”, được tỉnh Thanh Hóa triển khai rất tốt trong một năm qua.

Đông đảo lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự chương trình

Từ những kết quả và kinh nghiệm của mô hình “Công nhân môi trường - Chiến sĩ tuần tra”, Cục xây dựng bảo vệ an ninh tổ quốc – Bộ Công an sớm tổ chức nghiên cứu, rút kinh nghiệm để phổ biến, nhân rộng đến các địa phương trong cả nước. Đồng thời, Công an tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục phát huy, nhân rộng mô hình để triển khai thực hiện tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự trên toàn tỉnh.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, mô hình “Công nhân môi trường - Chiến sĩ tuần tra” đã khơi dậy được ý thức tự giác của cá nhân, tổ chức và lôi cuốn được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tội phạm.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

“Thời gian tới lực lượng công an trong tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Ngoài ra, khẩn trương rà soát, đánh giá và bố trí lại lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở, thực hiện theo đúng quy định của Bộ Công an và phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn”, ông Tuấn nhấn mạnh.