{"article":{"id":"2225030","title":"Tôi có nên bán xe 7 chỗ Toyota Innova 2007 đổi sang ô tô nhỏ KIA Morning 2016?","description":"Hiện tôi đang sử dụng một xe 7 chỗ nhãn hiệu Toyota Innova nhưng đời khá sâu và có ý định bán đi để đổi sang xe ô tô cỡ nhỏ như KIA Morning đời cao để giảm thiểu chi phí sửa chữa cũng như tăng thời gian kiểm định.","contentObject":"<p>Năm 2019, tôi đã mua lại chiếc Toyota Innova 2007 số sàn, sử dụng đến bây giờ. Ban đầu tôi chọn mua Toyota Innova cũ vì tài chính không có nhiều và cần <a href=\"https://vietnamnet.vn/o-to-7-cho-tag270665047772095971.html\">xe 7 chỗ</a> rộng rãi để khi về quê có thể chở theo nhiều người cũng như mang hành lý thoải mái.</p>

<p>Thế nhưng suốt 4 năm qua, tôi nhận thấy rằng mỗi năm gia đình tôi để dùng hết công năng xe 7 chỗ chỉ khoảng 5 lần gồm: về nghỉ hè, giỗ ông, bà, nghỉ 2/9 và Tết. Trong khi đó, ngày thường tôi cất xe một chỗ, cuối tuần đi loanh quanh vẫn thừa thãi chỗ ngồi do gia đình chỉ có 4 người gồm hai vợ chồng và hai đứa con.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/394845358-24986296544294503-2431884028193040130-n-919.png?width=768&s=pcr_7BcHThuQnLW_tfsDbg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/394845358-24986296544294503-2431884028193040130-n-919.png?width=1024&s=UtYX7pLFpIsCB9XxJ0CfsA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/394845358-24986296544294503-2431884028193040130-n-919.png?width=0&s=TkFVTXmfffz_36Ah2FtBwg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/394845358-24986296544294503-2431884028193040130-n-919.png?width=768&s=pcr_7BcHThuQnLW_tfsDbg\" alt=\"394845358 24986296544294503 2431884028193040130 n.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/394845358-24986296544294503-2431884028193040130-n-919.png?width=260&s=q2zCX3QJdyL-9h8cMxpEtQ\"></picture>

<figcaption>Tôi mua xe 7 chỗ vì suy tính muốn tiện về quê thoải mái, nhưng thực tế thời gian sử dụng \"full\" công năng lại quá ít. Ảnh minh hoạ.</figcaption>

</figure>

<p>Bên cạnh đó, do xe đời sâu nên mỗi năm tôi cũng phải bỏ số tiền sửa chữa, bảo dưỡng vào khoảng 20 triệu đồng, đến nay tiền chi thêm cho xe đã lên đến gần 100 triệu đồng. Hơn nữa, do kích thước xe dài nên nhiều lúc có việc muốn lấy xe đi vào phố trung tâm tôi lại ngần ngại. Nhiều lúc suy nghĩ, tôi trách rằng mình lo xa đã chọn mua xe 7 chỗ, nếu quay trở lại tôi sẽ mua một chiếc xe nhỏ như KIA Morning hay Hyundai Grand i10, để vừa với nhu cầu hàng ngày của gia đình.</p>

<p>Gần đây tôi để ý giá xe cũ đang giảm, một chiếc KIA Morning số tự động đời 2016 hiện chỉ còn khoảng 250-270 triệu đồng. Tôi ướm thử giá chiếc Toyota Innova 2007 của mình bán đi sẽ được gần 200 triệu đồng, chỉ cần bù thêm vài chục triệu nữa là đổi được xe đời cao hơn, đỡ phải lo hỏng vặt hay thời gian đi đăng kiểm ngắn.</p>

<p>Tôi tính khi đổi sang xe nhỏ sẽ thường xuyên sử dụng hơn do ít chiếm diện tích bãi đỗ, còn nếu cần phải về quê có thể thuê xe 7 chỗ hoặc đổi xe với bạn.</p>

<p>Theo các bạn, tôi có nên đổi xe như suy tính ở trên không? Đã bạn nào đổi từ xe to sang xe nhỏ có thể chia sẻ cảm nhận cũng như kinh nghiệm của mình. Tôi xin cảm ơn!</p>

<p><strong><em>Độc giả Vũ Minh Phong (Nam Từ Liêm, Hà Nội)</em></strong></p>

<p><em>Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!</em></p>

