Năm 2017, tôi tậu mới một chiếc ô tô Mitsubishi Outlander Sport, tổng chi phí đến khi lăn bánh là 1,25 tỷ đồng. Vừa mới nửa tháng trước, tôi bán đi được 450 triệu đồng. Giới thạo xe cho rằng đó là giá "tốt", không cao cũng không thấp.

Ngồi nhẩm tính lại, như vậy trong 6 năm tôi bị thiệt hại khoảng 800 triệu đồng, chưa kể tiền bảo trì, sửa chữa. Còn anh Minh Hiền mua chiếc xe Đức đã qua sử dụng kia cũng trong gần 6 năm, tính cả chi phí bảo dưỡng sửa chữa chỉ tốn 400 triệu đồng. Đã vậy anh ta còn được đi xe sang.

Bạn bè tôi vẫn nói vui “rượu ngon cái cặn cũng ngon”. Rõ ràng là cùng bỏ ra ngần ấy tiền, đi xe châu Âu cảm giác lái êm mượt, đầm chắc, cách âm tốt, độ an toàn cao, vẫn hơn nhiều so với xe Hàn, xe Nhật. Công bằng mà nói, cùng một khoản tiền, đi xe xịn hơn ai mà không muốn. Còn khoản bảo dưỡng, thay thế phụ tùng rõ ràng là ô tô thương hiệu cao hơn phải đắt tiền hơn. Tiền nào của nấy, sao mà đã “ngon bổ” lại còn đòi “rẻ” được.

Nói như vậy để thấy vừa nửa tháng qua tôi đã bán chiếc Outlander Sport 450 triệu và bù thêm hơn 1 tỷ đồng để mua chiếc Jaguar F-Pace Prestige 2.0 AT AWD đời 2018 (1,8 tỷ đồng).

Chiếc Jaguar F-Pace đời 2018 hiện nay giá chỉ khoảng 1,7 tỷ đồng.

Jaguar F-Pace được định hình là dòng xe thể thao gầm cao đẳng cấp được ưa chuộng cạnh tranh với đối thủ từ Đức Porsche Macan hay chính những “người anh em” Land Rover Discovery Sport hoặc nhỉnh hơn đôi chút là Range Rover Velar. Giá mới của nó khi chưa lăn bánh là hơn 3 tỷ đến gần 4 tỷ đồng.

Với thu nhập và điều kiện sống của gia đình tôi để mua một chiếc ô tô từ 4 đến 5 tỷ đồng là điều rất đơn giản. Nhưng nếu tính cân đong đo đếm về kinh tế như số đông người Việt khác, tôi thấy không việc gì phải chi phí cả một căn hộ chung cư hơn trăm mét vuông cho một chiếc ô tô, bởi để làm ra số ngân lượng khá khủng đó tôi cũng đã rất vất vả, nhất là đối với nhiều người trong chúng ta khoản tiền này kiếm trong bao lâu mới có được. Vậy, chi 5 tỷ đồng cho một chiếc xe bốn bánh che mưa che nắng khi lưu thông là điều không cần thiết.

Do vậy, tôi quyết định chọn chiếc Jaguar phân khúc SUV đã qua sử dụng 5 năm, tiết kiệm cả vài tỷ đồng mà vẫn có được cảm giác xe mới, lại còn là ô tô hạng sang, hệ số an toàn lại cao hơn rất nhiều so với xe châu Á.. Tôi nghĩ, đó là suy nghĩ sáng suốt.

Theo tính toán của giới kinh doanh xe hơi thì các mẫu ô tô sẽ mất đi khoảng 20% - 25% giá sau 3 năm sử dụng liên tiếp. Không những vậy mà người chủ sở hữu đầu tiên còn phải tốn thêm một số khoản chi phí khác như bảo hiểm hay là đăng kiểm...

Ví dụ một người bạn của tôi mua một chiếc xe Hyundai Tucson (phiên bản 2.0 ATH) giá lăn bánh khoảng 1 tỷ đồng vào năm 2017 và giá mới của nó hiện nay cũng không chênh lệch quá lớn so với thời điểm đó. Và bây giờ anh ta bán đi sau khi mới đi được 50.000 km với giá chỉ gần 600 triệu đồng. Còn nếu bây giờ mua chiếc xe này mới cứng, cũng không có sự khác biệt nhiều về kiểu dáng hay option. Vậy nên tôi nghĩ rằng thêm hơn 500 triệu đồng nữa để làm gì? Để mua sự yên tâm? Để không phải vào gara thay thế phụ tùng? Tôi cho rằng nếu ai đó chưa trải nghiệm thực tế khi mua và sử dụng xe cũ đừng nghe "đài địch". Chiếc Outlander Sport không phải là xe đầu tiên của tôi. Trước đó, tôi từng hai lần mua ô tô đã qua sử dụng, loại khá cũ. Phần nhiều do chiêu trò của các hãng muốn tiêu thụ xe mới nên mới cho rằng đi ô tô cũ hay phải vất vả khoản sửa chữa đó thôi.

Để nói tiếp về sự thiệt thòi khi mua ô tô mới sau vài năm sử dụng, tôi có thể đưa ra ngay một trường hợp anh em bạn bè thân thuộc. Vào năm 2018, một người em của tôi bỏ 2,2 tỷ đồng giá lăn bánh để mua chiếc Mercedes GLC 250. Mới đây khi anh rao bán được khá ít người hỏi. Giá của dòng SUV hạng sang này sau khi tham khảo, qua 5 năm nó chỉ bán được trong khoảng 1 tỷ đồng, tức là lỗ từ 1,1 đến 1,2 tỷ đồng. Chỉ với nửa thập kỷ, chiếc xế hộp gầm cao của người em tôi mới đi chưa đầy 50.000 km (do chỉ đi trong nội thành Hà Nội) vẫn mất giá kinh hoàng. Vậy, những ai muốn mua nó quả là trúng số độc đắc, không khác gì mua một chiếc SUV của Nhật mà lại là ô tô hạng sang, nguyên bản, không khác gì xe mới, đương nhiên chưa va quệt lẫn ngập nước.

Tổng hợp tất cả yếu tố, tôi đúc rút ra rằng không việc gì phải mua xe mới. Hãy dùng số tiền mà lẽ ra để tậu một chiếc ô tô có giá lăn bánh khá cao để dùng xế hộp đã qua sử dụng một thời gian từ 5-8 năm, thậm chí 10 năm, sẽ tiết kiệm được khá nhiều. Chi phí sửa chữa không nhiều như lời đồn. Với mỗi một phụ tùng sẽ thay một lần rồi đi tiếp nhiều năm vẫn tiết kiệm hơn nhiều so với đi xe mới. Người nào nói đi xe đã qua sử dụng không an toàn là chẳng hiểu gì về ô tô cả.

Độc giả Bá Quang (Hà Nội)

