Sáng 29/12, nhân dịp Năm mới 2025 và hướng tới Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Bác Hồ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tham gia đoàn có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh.

Thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho hòa bình và hạnh phúc của nhân dân. Các đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nguyện thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, luôn đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để cùng nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển mạnh mẽ, toàn diện, bứt phá, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

* Trước đó, với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), thành kính tưởng niệm, bày tỏ tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn vô hạn đối với song thân phụ mẫu, anh chị em ruột và người thân trong gia tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các tướng lĩnh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Tỏ lòng tri ân sâu sắc, các đại biểu nguyện hứa luôn đoàn kết một lòng, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, nỗ lực thực hiện tốt công việc được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cho đất nước Việt Nam ngày càng “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

* Cũng trong buổi sáng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác tới thăm Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên), thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng sâu sắc đối với công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Đồng chí Lê Hồng Phong - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Nghệ An. Với 40 năm tuổi đời, 20 năm hoạt động cách mạng liên tục, sôi nổi, đồng chí Lê Hồng Phong là tấm gương sáng ngời của người cộng sản kiên trung, bất khuất, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc và tính mệnh của mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; tấm gương tiêu biểu của một nhà hoạt động cách mạng quốc tế nhiệt thành; say mê học tập và rèn luyện không ngừng nghỉ. Cuộc đời, công lao và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã góp phần quan trọng vào thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta.

Theo Báo Nhân dân