Toàn cảnh kỳ họp thường niên Đại hội đồng cổ đông EVNGENCO3 năm 2023

Theo báo cáo tại đại hội, năm 2022, EVNGENCO3 đã triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chỉ tiêu kỹ thuật, tối ưu hóa chi phí sản xuất kinh doanh. Tổng Công ty đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu tại Đại hội đồng cổ đông đã giao, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần vào sự phát triển của ngành điện Việt Nam.

Các nhà máy điện của EVNGENCO3 đảm bảo an toàn vận hành, đáp ứng tốt yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia, tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành về môi trường và thị trường điện, hiệu quả cao. Tổng sản lượng điện công ty mẹ là 28,141 tỷ kWh đạt 98,84% kế hoạch, tổng doanh thu đạt 46.382 tỷ đồng, hoàn thành 102,13% kế hoạch.

Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT và ông Lê Văn Danh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVNGENCO3 chủ trì Đại hội

Thực tế trong 5 tháng đầu năm 2023, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng đã làm điện năng tiêu thụ tăng cao trong khi lượng nước về các hồ thủy điện trên cả nước đều sụt giảm lớn. Tổng Công ty đã tập trung tối đa nguồn lực, kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo nhiên liệu, quản lý vận hành để đảm bảo các tổ máy luôn vận hành ổn định, sẵn sàng đáp ứng huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia, góp phần cung ứng điện hiệu quả cho hệ thống điện, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2023.

Tính đến hết ngày 31/5/2023, sản lượng điện công ty mẹ sản xuất được 12,283 tỷ kWh, đạt 104,74% kế hoạch 5 tháng và 42,76% kế hoạch năm 2023, tăng 5,28% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó nổi bật là sản lượng điện sản xuất của Công ty Nhiệt điện Mông Dương đạt 3,431 tỷ kWh, tương đương 81,82% kế hoạch phát điện 6 tháng mùa khô 2023, cao hơn cùng kỳ năm 2022 là 415,8 triệu kWh. Sản lượng điện sản xuất của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân là 3,450 tỷ kWh, đạt 80,56% kế hoạch phát điện 6 tháng mùa khô 2023, cao hơn cùng kỳ năm 2022 là 840,3 triệu kWh.

Tổng Công ty cũng đã phát huy tối đa mọi nguồn lực đảm bảo nâng cao năng lực sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hoạt động tin cậy, giảm chi phí hoạt động và rút ngắn tiến độ sửa chữa lớn các tổ máy.

Năm 2022, các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVNGENCO3 đã hoàn thành 06 công trình sửa chữa lớn các tổ máy tại Nhà máy điện Phú Mỹ 1 (trung tu TI GT11, trung tu TI GT12 và trung tu CI GT13), Nhà máy điện Phú Mỹ 4 (đại tu GT42), tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 (trung tu Tổ máy S1) và đại tu tổ máy H1 của Nhà mát Thủy điện Buôn TuaSrah đảm bảo an toàn, chất lượng, vượt tiến độ 14 ngày.

Nhằm đảm bảo tổ máy vận hành an toàn, liên tục, hiệu quả, EVNGENCO3 và các đơn vị đã triển khai thực hiện đề án giảm sự cố và đề án giảm suất hao nhiệt. Theo đó, chỉ tiêu tỷ lệ dừng máy do sự cố được cải thiện tốt, đạt thấp hơn rất nhiều so kế hoạch. Các nhà máy nhiệt điện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và đạt 10.536 kJ/kWh, giảm 36 kJ/kWh trong năm 2022 so với thực hiện năm 2021.

Về dài hạn, giai đoạn 2021-2025, EVNGENCO3 sẽ tập trung thực hiện kế hoạch chuyển đổi số trên các lĩnh vực quản trị, quản lý kỹ thuật, đầu tư xây dựng, quản lý dự án, công nghệ thông tin và viễn thông. Đến hiện tại, Tổng Công ty đã và đang xúc tiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để khai thác kho dữ liệu tập trung, phân tích trích xuất thông tin tự động; Xây dựng hệ thống quản lý công tác vận hành - sửa chữa các nhà máy điện trên thiết bị mobile; Hoàn thiện hệ thống quan trắc thủy văn, kết hợp bản tin dự báo thời tiết các lưu vực và ứng dụng AI phục vụ cho công tác quản lý vận hành các hồ chứa, nhà máy và cảnh báo lũ cho vùng hạ du các nhà máy thủy điện. Đồng thời, tăng cường các giải pháp an ninh bảo mật trong điều kiện các hoạt động của Tổng Công ty diễn ra trên môi trường mạng…

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, năm 2022, EVNGENCO3 đã đẩy mạnh trao đổi, hợp tác với các đối tác năng lượng tại Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản. Trong các chuyến công tác, EVNGENCO3 đã trực tiếp làm việc với với một số đối tác cung cấp LNG như Tellurian Inc, Cheniere Energy và đối tác lâu năm Tập đoàn General Electric. Tổng Công ty trao đổi với Babcock&Wilcox, các đối tác kỹ thuật và các định chế tài chính nhằm thúc đẩy cơ hội hợp tác và hỗ trợ trong các dự án, chương trình đầu tư nguồn điện sạch của EVNGENCO3, thực hiện ký kết các thỏa thuận hợp tác về đầu tư nguồn điện mới để chuẩn bị sẵn sàng triển khai sau khi Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Điện 8.

Năm 2023, EVNGENCO3 đặt kế hoạch sản lượng điện công ty mẹ là 28,725 tỷ kWh, cao hơn 2,08% so với kết quả thực hiện năm 2022, theo đó dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 11%. Trong thời gian tới, EVNGENCO3 sẽ tiếp tục tối ưu sản xuất các nguồn điện hiện có, đa dạng hóa, chủ động nguồn nhiên liệu đảm bảo đủ cho sản xuất theo phương thức huy động, hướng tới dịch chuyển năng lượng sạch; trở thành đối tác tin cậy cung cấp dịch vụ vận hành và sửa chữa (O&M) các nhà máy điện, cũng như dịch vụ quản lý các dự án điện trong và ngoài ngành.

Ra mắt thành viên HĐQT EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028

Về công tác nhân sự, ĐHĐCĐ đã thông qua số lượng, danh sách bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và tiến hành bầu cử với kết quả: HĐQT gồm 5 thành viên: ông Đinh Quốc Lâm, ông Lê Văn Danh, bà Nguyễn Thị Hải Yến, ông Nguyễn Minh Khoa và ông Đỗ Mộng Hùng. HĐQT đã họp phiên đầu tiên thống nhất bầu ông Đinh Quốc Lâm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3; Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên: ông Phạm Hùng Minh, ông Đậu Đức Chiến và bà Lê Hải Ngọc. Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên bầu ông Phạm Hùng Minh giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát EVNGENCO3.

