Ngoài bà Lê Thuý Hằng bị khởi tố bị can về tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", các bị can cùng tội danh còn có: Mai Quốc Uy Viễn (SN 1964), Giám đốc xưởng vàng, SJC; Trần Tấn Phát (SN 1983), Phó Giám đốc xưởng vàng và Nguyễn Thị Huệ (SN 1977) Giám đốc chi nhánh Hải Phòng SJC. Hai bị can bị khởi tố về tội danh “Tham ô tài sản” là: Hoàng Lệ Huê (SN 1976), Giám đốc chi nhánh miền Trung; Nguyễn Thị Lộc (SN 1988), kế toán chi nhánh miền Trung.