Sáng 15/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - ông Nguyễn Đình Khang dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tại Tuyên Quang.

Tại đây, đoàn đã lắng nghe báo cáo về tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 3. Theo đó, trên địa bàn tỉnh, cơn bão đã khiến 5 người chết; 20.000 nhà dân bị ảnh hưởng; trên 5.000 hộ di dời khỏi vùng nguy hiểm; trên 9.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, ách tắc, hư hỏng...

Căn cứ trên báo cáo, đề xuất ban đầu về tình hình đoàn viên, người lao động bị thiệt hại sau bão số 3 của Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang, Tổng Liên đoàn trao 150 triệu đồng để hỗ trợ trực tiếp tới những đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Khi có số liệu cụ thể và đề xuất của Liên đoàn Lao động tỉnh, Tổng Liên đoàn tiếp tục có những hỗ trợ kịp thời. Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cũng ủng hộ tỉnh Tuyên Quang 500 triệu đồng...

Cùng ngày, chiều 15/9, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - ông Ngọ Duy Hiểu cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội).

Thông tin về những thiệt hại tại địa phương, ông Nguyễn Hợp Tiến - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ cho biết, trên địa bàn huyện có 1 trường hợp tử vong, 1 trường hợp bị thương đang phải điều trị tại bệnh viện; có 4.885 hộ dân bị ảnh hưởng; có 22.161 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Trong đó, có khoảng 200 hộ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định hỗ trợ 1 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động Thủ đô bị ảnh hưởng do cơn bão số 3, trong đó có 200 triệu đồng hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động huyện Chương Mỹ.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cùng đoàn công tác cũng đến thăm hỏi, động viên, tặng quà đoàn viên, người lao động chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại huyện Hạ Hòa ( Phú Thọ).

Huyện Hạ Hòa là địa phương chịu nhiều thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo thống kê sơ bộ, có 2 người chết, 1 người bị thương; hơn 4.300 hộ dân phải di dời do ngập lụt và sạt lở đất; thiệt hại về cơ sở hạ tầng giáo dục, giao thông, thủy lợi và thiệt hại về nông nghiệp, chăn nuôi là rất lớn... Ước tính, tổng giá trị thiệt hại hơn 143 tỷ đồng.

Tại tỉnh Phú Thọ, đoàn công tác đã trao số tiền ủng hộ 500 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ, hỗ trợ Phú Thọ khắc phục hậu quả bão số 3 gây ra.

Trước đó, tại Hà Giang, ông Nguyễn Đình Khang đã cùng đoàn công tác tới thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân viên chức lao động và người dân bị thiệt hại do lũ lụt. Tổng Liên đoàn đã có những hỗ trợ bước đầu tới đoàn viên, công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Nhân dịp này, Công đoàn Ngân hàng đã trao số tiền 500 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - bà Thái Thu Xương làm Trưởng đoàn đã trao kinh phí 1 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động tỉnh Quảng Ninh bị thiệt hại do bão số 3. Đoàn đồng thời tặng quà 2 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn mức hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ, hỗ trợ đoàn viên, công đoàn tại 1 doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề do bão 10 triệu đồng.

Ngoài ra, đoàn công tác do ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã trao hỗ trợ 2 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai; Đoàn công tác do ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 500 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thiệt hại sau mưa lũ tại tỉnh Lạng Sơn.

Trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kêu gọi đoàn viên, người lao động cả nước ủng hộ 1 ngày lương để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn chủ động nắm tình hình, hỗ trợ công nhân lao động với tinh thần cao, nhanh nhất, kịp thời nhất, đến tận tay các gia đình người bị thiệt hại. Tổng liên đoàn lao động cũng chủ động đề nghị Quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thiệt mạng do ảnh hưởng của bão số 3 Yagi ở mức 10 triệu đồng/người tử vong. Trường hợp bị thương nặng, phải nằm viện điều trị, hỗ trợ từ 1-5 triệu đồng/người. Các nơi bị ảnh hưởng như nhà cửa tốc mái, lũ cuốn trôi, sạt lở, nhà cửa hư hỏng cần sửa chữa ngay, công đoàn yêu cầu hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng/trường hợp từ nguồn tài chính tích lũy chi thường xuyên.

