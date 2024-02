Diễn viên Khôi Trần nói ngoài đời anh không hề có điểm chung với nhân vật Giám đốc Giang.

Ngoài đời tôi và sếp Giang không liên quan gì đến nhau

- Từng học Cao đẳng sư phạm nhưng không theo nghề giáo mà chuyển qua làm sale 7-8 năm rồi bất ngờ nhảy sang làm diễn viên. Khôi Trần đến với nghiệp diễn như thế nào?

Tôi đóng phim khá muộn khi đã 29 tuổi. Lúc đó tôi cũng không đặt mục tiêu làm phim, không quan tâm chỗ này chỗ kia casting diễn viên. Vô tình một MC nổi tiếng ngoài Bắc giới thiệu cho tôi với một nhà sản xuất phim. Chị nói: "Thằng này đẹp trai quá! Để chị giới thiệu cho". Sau cú điện thoại tôi có được vai thứ chính ngay trong phim đầu tay. Khi chuyển sang đóng phim, tôi nghỉ việc ở công ty sale dù mọi việc đang thuận lợi.

Tuy được giới thiệu nhiều nhưng một người tay ngang mới vào nghề cũng bị chèn ép khủng khiếp. Nếu người giới thiệu không mạnh họ sẽ đẩy mình ra ngay lập tức. Tôi trầy trật nhiều nhưng may mắn là cũng có tố chất nên cứ gặp mặt là các đạo diễn lại giao vai.

- Trong 12 năm làm nghề ấy, có bao giờ anh ân hận vì quyết định của mình và từng có ý định từ bỏ nghiệp diễn chưa?

Tôi chưa bao giờ hối hận với bất cứ việc làm nào của mình. Đến một lúc nào đó nếu không muốn làm nghề, không thích làm diễn viên nữa sẽ từ bỏ mà không luyến tiếc. Còn đến lúc này tôi vẫn rất thích làm diễn viên.

Tôi chưa bao giờ buồn quá 1 đêm mà giải quyết rất nhanh, cái gì đã nói rồi không nói nữa mà bỏ qua để làm việc khác. Cũng có lúc tôi trăn trở, đặt câu hỏi tại sao nhiều người thành công trong khi mình cũng phấn đấu nhiều mà không được như vậy nên thấy buồn.

Có đêm mất ngủ và từng đặt câu hỏi hay là bỏ nghề vì dù đã cố gắng nhiều mà Tổ nghề không thương. Nhưng sáng hôm sau tôi lại về trạng thái bình thường và phấn đấu cho công việc. Tôi từng tham gia nhiều dự án lớn và tâm huyết nhưng khi ra mắt thành bom xịt hoặc thành công ở phần 1 nhưng không làm tiếp phần 2 vì nhiều lý do.

- Vậy thành công của vai sếp Giang có làm anh bất ngờ khi kỳ vọng không nhiều nhưng lại có hiệu ứng tốt như vậy? Giờ đây người ta gọi Khôi Trần là tổng tài mới nổi trên phim Việt, anh biết chứ?

Tôi cũng mừng và không nghĩ vai diễn có hiệu ứng tốt như thế. Hôm trước có một chị bạn nói sau phim này tôi "chết" vai sếp Giang rồi lúc đó mới để ý là đúng thật vì nhiều người thậm chí còn không nhớ tên thật của tôi, chỉ nhớ tên nhân vật trong phim.

Có người nói ngoài đời chắc tôi giàu lắm nên mới thể hiện ra chất nhân vật như vậy. Nhưng nói thật tôi và sếp Giang không liên quan gì đến nhau. Tôi không chải chuốt, ăn mặc đơn giản với quần jeans, áo pull, giày sneakers và cực kỳ ghét mặc vest, trừ khi đi sự kiện bắt buộc phải mặc.

Ngoài đời thực, tôi không đến nỗi lạnh lùng như sếp Giang. Chỉ có một điểm chung duy nhất là tôi và nhân vật đều thẳng tính và cương trực giống nhau.

Quỳnh Kool ngoài đời khác hoàn toàn với cô giáo Nguyệt

- Lần đầu ra Hà Nội đóng phim, anh có đặt mục tiêu nào đó bởi trước Khôi Trần đã có nhiều diễn viên phía Nam rất thành công ngay phim đầu tiên hợp tác với VFC như Quốc Trường, Nhan Phúc Vinh...?

Trước đây cũng có nhiều diễn viên phía Nam ra Bắc đóng phim nhưng không thành công ngoài Quốc Trường và Nhan Phúc Vinh. Trong đó, Quốc Trường là trường hợp đặc biệt tạo dấu ấn mạnh nhất.

Vì vậy khi VTV mời ra Hà Nội đóng phim, tôi cũng đặt niềm tin vào Chúng ta của 8 năm sau bởi không chỉ được phát sóng vào giờ vàng mà phim còn nằm trong tay một nhà sản xuất cũng như ê-kíp mà tôi đánh giá cao. Tôi hy vọng Chúng ta của 8 năm sau là bước tiến cho mình, nếu không cũng là cơ hội để chào sân với khán giả ngoài Bắc nên ra Hà Nội làm việc với tâm thế thoải mái.

Thành công của sếp Giang là điều trước đó tôi không nghĩ đến bởi mình không phải là diễn viên chính nên khó bật lên khiến khán giả chú ý. Khi phim lên sóng, tôi hoàn toàn bất ngờ vì sự đón nhận của công chúng với vai diễn.

- Có nhiều cảnh diễn chung với Mạnh Trường, Quỳnh Kool, Thùy Anh... ai là bạn diễn khiến anh ấn tượng nhất?

Vì phim bấm máy trước khi tôi ra Hà Nội nên từ lúc xem trailer tôi đã ấn tượng với cô giáo Nguyệt do Quỳnh Kool đóng, nhất là lúc xem xong trích đoạn cô ấy bắt ghen chồng ngoại tình. Nhân vật tạo cảm giác cho tôi rằng Giang phải yêu và che chở cho cô ấy.

Ngoài ra, Nguyệt cũng là mẫu người tôi rất thích ngoài đời. Ngay khi ra Hà Nội, cảnh đầu tiên tôi quay là đóng cùng Quỳnh Kool. Cô ấy chia sẻ rằng bị khớp và có cảm giác sợ khi đứng trước sếp Giang. Còn với tư cách sếp Giang, khi nhìn Quỳnh Kool, tôi nghĩ đây đúng là cô giáo Nguyệt của mình rồi! Chúng tôi đều có cảm nhận tốt về vai của nhau và tạo ra hai nhân vật có phản ứng hoá học trên phim.

Nam diễn viên cho biết luôn muốn tìm mẫu bạn gái nhẹ nhàng cần sự che chở như cô giáo Nguyệt.

Không yêu người trong giới showbiz

- Anh nói thích mẫu bạn gái giống cô giáo Nguyệt, còn khi thoát vai, Khôi Trần thấy tính cách bạn diễn Quỳnh Kool thế nào? Cô ấy có giống mẫu phụ nữ anh tìm kiếm?

Quỳnh Kool ngoài đời khác hoàn toàn với cô giáo Nguyệt. Cô ấy dễ thương, có đạo đức nghề nghiệp và không có điểm gì để tôi chê nhưng Quỳnh Kool không phải mẫu phụ nữ tôi thích. Tôi thích những phụ nữ nhẹ nhàng, bên ngoài có vẻ luôn cần mình che chở nhưng bên trong lại mạnh mẽ.

- Sau khi Tổng tài 'Chúng ta của 8 năm sau' xuất hiện, nhiều người muốn làm bạn gái của sếp Giang còn anh ngoài đời đã tìm được ai ưng ý chưa?

Ở trong giới showbiz nhiều nhưng ngay từ đầu tôi đã có nguyên tắc không bao giờ yêu người trong nghề. Còn khi tiếp xúc với người ngoài nghề, nhiều khi mình thích mà họ lại không thích bởi nghệ sĩ bị cho là không an toàn. Vì thế, duyên tới sẽ tới thôi. Tôi may mắn là gia đình không giục chuyện vợ con. Bố mẹ rất hiểu tính cách của tôi, cứ để tôi tự do thoải mái làm gì thì làm, nếu thúc ép là có chuyện liền (cười).

Tuổi 40 nam diễn viên vẫn độc thân và đang chờ chữ duyên.

- Cũng có nhiều người như anh, tuyên bố không yêu người trong showbiz nhưng sau để mọi thứ tùy duyên vì tình cảm là điều không thể biết trước?

Tôi là người có lý trí mạnh nên sẽ không bao giờ bỏ nguyên tắc đó. Trong nghề cũng vậy, nếu chịu luồn cúi, chịu nịnh một chút chắc chắn bây giờ tôi thành công hơn nhiều. Dù biết mình sẽ thiệt thòi nhưng tính cách này không thay đổi. Tôi cũng nhận ra bản thân đôi lúc cứng quá nhưng chấp nhận điều này.

Khôi Trần trong 'Chúng ta của 8 năm sau'