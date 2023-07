Theo thông tin ban đầu, 10h15 ngày 11/7, ông Nguyễn Thời (47 tuổi, trú thôn Thuận Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển ô tô BKS 37S-9210 trên đường Lê Duẩn, thị xã An Nhơn theo hướng Nam-Bắc. Khi ô tô di chuyển đến đoạn thuộc phường Đập Đá, thị xã An Nhơn thì bị mất lái tông vào cọc tiêu bên đường.

Ô tô không dừng lại mà tiếp tục lao qua làn đường ngược chiều, tông vào đầu xe tải cẩu 77C- 106.40 do Nguyễn Văn Hùng (48 tuổi, trú phường Đập Đá, thị xã An Nhơn) điều khiển theo hướng Bắc-Nam.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Diễm Phúc.

Cú tông mạnh khiến ô tô con bị hư hỏng nặng, tài xế Nguyễn Thời tử vong tại chỗ. Xe tải bị hỏng phần đầu xe, bể kính trước.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an thị xã An Nhơn đã có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.