RSV4 Factory mới nhất của hãng xe đến từ Ý Aprilia được chế tạo để mang lại cảm giác hồi hộp trên đường đua tốc độ cao, với một số cải tiến giúp việc lái xe vừa nhanh hơn vừa dễ dàng hơn. Động cơ V4 1.099 cc của nó tạo ra công suất 217 mã lực tại 13.000 vòng/phút, trong khi ECU mới giúp giảm lượng khí thải mà không ảnh hưởng đến công suất. Thương hiệu Aprilia tuyên bố chiếc xe đạp có tốc độ vượt mức 189 dặm/giờ (304 km/giờ) nhưng không nêu rõ là bao nhiêu.

11. BMW M 1000RR – 314 km/giờ

Là chiếc mô tô đắt nhất của BMW, M 1000 RR có rất nhiều điểm khiến những người đam mê tốc độ mơ ước. Tốc độ tối đa được công bố chính thức của mẫu xe năm 2023 là 195 mph (314 km/giờ), tăng 8 km/giờ so với phiên bản tiền nhiệm. Giống như Aprilia RSV4 Factory 1100, hiệu suất được quảng bá này tất nhiên sẽ chỉ thực hiện được hoàn toàn đối với những tay đua giàu kinh nghiệm nhất trên một đường đua kín. BMW thậm chí còn cho biết M 1000 RR sẽ cực kỳ khó bị đánh bại trong một vòng đua, ngay cả khi các đối thủ khác có thể vượt lên trước mặt nó trong một khoảng thời gian.

10. Damon HyperSport – 321 km/giờ

Không chỉ những chiếc mô tô chạy bằng xăng thông thường, công nghệ hiện đại ngày nay cũng cho phép những phương tiện hai bánh chạy điện sở hữu tốc độ tối đa ở mức cực kỳ ấn tượng. Những chiếc mô tô điện như Damon HyperSport có thể vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, nhưng chúng đã khẳng định những con số hiệu suất cạnh tranh với các gương mặt hàng đầu. HyperSport được tuyên bố đạt vận tốc 321 km/giờ đi kèm công suất 200 mã lực và phạm vi hoạt động 321 km. Được biết, nhà sản xuất mô tô Canada thậm chí đã phát hành một video quay cảnh chiếc xe đạp đạt tốc độ 321 km/giờ vào năm 2023 chứng minh khả năng mà chiếc mô tô của mình có thể mang lại.

9. Ducati Panigale V4 R – 325 km/giờ

Ducati Panigale V4 R là có công suất lên tới 240,5 mã lực ở cấu hình chỉ dành cho đường đua. Ngay cả khi ở dạng sẵn sàng chạy trên đường thông thường, mẫu xe vẫn tạo ra công suất 207 mã lực ở tốc độ 13.500 vòng/phút. Tốc độ tối đa chưa được công bố chính thức và sẽ thay đổi ở một mức độ nào đó tùy theo thiết lập của xe; nhưng thế hệ trước của Panigale V4 R từng gây ấn tượng với con số ước tính tối đa ở mức 325 km/giờ và chắc chắn rằng phiên bản mới nhất sẽ có thể đạt được những con số cao hơn nữa.

8. Lightning LS-218 – 350 km/giờ

Là một trong những siêu xe điện được sản xuất sớm nhất, Lightning LS-218 có thể đã xuất hiện được vài năm nhưng nó vẫn là một trong những chiếc mô tô điện tốt nhất trên thị trường. Mẫu xe lần đầu tiên lập kỷ lục tốc độ tối đa ở mức 218 mph (350 km/giờ) nên nhà sản xuất đã lấy cái tên LS-218 để đặt cho dòng xe. Lightning LS-218 đã đến tay khách hàng từ năm 2016 và mặc mặc dù Lightning đã tung ra một số biến thể khác của dòng xe nhưng phiên bản LS-218 vẫn luôn đứng đầu bảng xếp hạng hiệu xuất. Động cơ điện của nó tạo ra công suất 244 mã lực và có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong hai giây cùng phạm vi hoạt động 300 km.

7. Kawasaki Ninja H2R – 400 km/giờ

Mặc dù không được phép sử dụng trên đường phố nhưng Kawasaki Ninja H2R là chiếc mô tô sản xuất nhanh nhất thế giới từng được thử nghiệm trên đường công cộng. Nó đã được tay đua chuyên nghiệp Kenan Sofuoğlu đưa vào thử nghiệm năm 2016, đạt tốc độ tối đa 400 km/giờ chỉ sau 26 giây lăn bánh. Kỳ tích được thực hiện trên một cây cầu kín ở Thổ Nhĩ Kỳ và sử dụng một mẫu xe nguyên bản mượn từ Kawasaki. Tất nhiên, cuộc thử nghiệm đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó, thậm chí nhóm tổ chức đã phải tính toán trước các điều kiện bên ngoài cũng như thời gian tối ưu trong ngày để đảm bảo chuyến chạy an toàn nhất có thể.

6. MTT 420-RR – 402 km/giờ

Thế hệ xe mô tô đầu tiên của Marine Turbine Technology được hình thành khi một khách hàng giàu có tiếp cận công ty và yêu cầu hãng phát triển một chiếc xe máy có thể khai thác tối đa tiềm năng động cơ tua-bin của thương hiệu. Những chiếc xe mô tô đầu tiên này có công suất 320 mã lực và đã được chứng nhận trên động cơ dyno với tốc độ 365 km/giờ, nhưng MTT gần đây đã tiết lộ chiếc xe mô tô thế hệ thứ hai của mình với công suất thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Trong một cuộc phỏng vấn với BikeBound, người sáng lập MTT khẳng định tốc độ tối đa của chiếc xe mới nhất sẽ ở khoảng 402 km/giờ nhưng hiện chưa có bất kỳ chức thực nào về con số này.

5. Vesco Yamaha Silver Bird – 489 km/giờ

Chiếc xe máy đầu tiên phá mốc 483 km/giờ là chiếc Silver Bird do Yamaha tài trợ do Don Vesco lái, đã lập kỷ lục hai chiều với tốc độ 489 km/giờ tại Bonneville Salt Flats vào năm 1975.

4. Vesco Kawasaki Lightning Bolt – 512 km/giờ

Lightning Bolt, được đặt tên theo thương hiệu quần áo tài trợ cho nó, lần đầu tiên cố gắng lập kỷ lục thế giới vào mùa hè năm 1978. Tuy nhiên, mẫu xe đã phải mất vài lần thử trước khi thành công. Một loạt trục trặc máy móc, vấn đề quá nhiệt và thời tiết xấu đã khiến các phóng viên phải mất vài tuần để ghi lại được khoảnh khắc Vesco Kawasaki Lightning Bolt đạt được vận tốc kỷ lục 512 km/giờ.

3. Easyriders Streamliner – 518 km/giờ

Kỷ lục của Vesco đã tồn tại 12 năm trước khi Dave Campos đưa một chiếc xe được tạp chí Easyriders tài trợ đạt tốc độ 518 km/giờ vào tháng 7 năm 1990. Để đạt được con số 518 km/giờ đầy ấn tượng, mẫu xe thậm chí đã bị hỏng tay lái vì lực ép khi di chuyển ở tốc độ cao quá lớn, khiến tay đua Campos bị ngã và hư hỏng nặng chiếc xe. Chưa dừng lại ở đó, lần thứ hai, bánh xe bị lỗi đã gây hư hỏng nặng đến mức chủ sở hữu phải mất ba ngày để sửa chữa.

2. BUB Seven – 591 km/giờ

Vào giữa những năm 2000, cuộc cạnh tranh giành kỷ lục chiếc xe mô tô có tốc độ tối đa lớn nhất bắt đầu nóng lên trở lại khi hai đối thủ “không đội trời chung” liên tục giằng co ngôi vương bảng xếp hạng trong suốt vài năm. BUB Seven, do Chris Carr lái, lần đầu tiên phá vỡ rào cản 563 km/giờ vào năm 2006 và tiếp tục cải thiện tốc độ đó cho đến năm 2009 khi anh đạt được kỷ lục hai chiều 591 km/giờ. Điều thú vị là BUB Seven được thiết kế dựa trên hình dạng của một con cá hồi, bởi nhà thiết kế nhận ra khả năng bơi nhanh trong nước mà ít bị tác động bởi lực nâng hoặc lực cản của loài động vật này.

1. Top 1 Oil Ack Attack - 605 km/giờ

Hiện tại, người giữ Kỷ lục Guinness Thế giới cho chiếc mô tô nhanh nhất từng được sản xuất vẫn là chiếc Ack Attack do Top 1 Oil tài trợ. Kể từ năm 2006, nhóm thiết kế của Ack Attack đã nỗ lực hết mình để đánh bại kỷ lục do BUB Seven thiết lập. Trước khi chiễm chệ ở vị trí nhất bảng với thành tích như hiện tại, Ack Attack từng lập kỷ lục 579 km/giờ vào năm 2008 trước khi bị đánh bại một lần nữa ngay sau đó bởi BUB Seven. Vào tháng 9 năm 2010, chiếc máy bay tinh giản Ack Attack do Rocky Robinson lái đã đạt tốc độ cao nhất là 605 km/giờ. Cho đến nay, nó vẫn là chiếc mô tô nhanh nhất từng được chế tạo. Ngoài ra, kỷ lục 13 năm cũng là một trong những kỷ lục tồn tại lâu nhất cho đến nay.

Theo VOV