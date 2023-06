Những cột mốc quan trọng

Đăng quang ở ngôi vị cao nhất, Hoa hậu Mai Phương sẽ đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc Miss World tại Ấn Độ vào tháng 12 sắp tới. Ngoài khả năng ứng xử thông minh, trình độ tiếng Anh 8.0 IELTS, Mai Phương còn chăm chỉ trong các hoạt động thiện nguyện. Đặc biệt cô đã gây chú ý với dự án nhân ái Yako by Mai Phương. Nàng hậu đã thành lập một công ty thời trang, dùng lợi nhuận để thực hiện các dự án nhân ái trong nước và đóng góp vào quỹ nhân ái của tổ chức Miss World. Dự án Yako by Mai Phương được đánh giá cao về ý nghĩa và tính lâu dài.

Đăng quang Á Hậu 1 Miss World Việt Nam 2022 không lâu, Bảo Ngọc là “chiến binh” đầu tiên được cử đến đấu trường nhan sắc Miss Intercontinental 2022 ở Ai Cập. Tại đây, Bảo Ngọc đã xuất sắc vượt qua 70 đối thủ nặng ký đến từ các quốc gia trên thế giới và ghi tên mình vào ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Trở về Việt Nam cô tích cực hoạt động trong lĩnh vực nhân ái và xã hội. Cô trở thành đại sứ của loạt sự kiện lớn: Đại sứ Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, Đại sứ “Ngày hội giao thông không khói cho hành tinh xanh”, Đại sứ chương trình “Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam 2023” do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp tổ chức. Đặc biệt cô còn trở thành Đại sứ “Ngày trái đất” - chiến dịch môi trường lớn nhất thế giới với hơn 53 năm tuổi. Ngoài ra Bảo Ngọc còn sáng lập chuỗi dự án “Earth Day Everyday by Bao Ngoc” để truyền cảm hứng về lối sống xanh, ý thức bảo vệ môi trường cho các bạn trẻ.

Vừa qua, Á hậu Phương Nhi chính thức là đại diện Việt Nam tại Miss International 2023 diễn ra vào tháng 10 ở Nhật Bản. Với nhan sắc ngọt ngào cùng sự hoạt bát, đáng yêu của mình cô nhận được nhiều sự ủng hộ khi đến với đấu trường nhan sắc này. Trong một năm đương nhiệm của mình, Á hậu Phương Nhi liên tục được nhiều nhà thiết kế “chọn mặt gửi vàng” cho những bộ sưu tập của mình. Bên cạnh những lời mời trình diễn First Face, Vedette thì Á hậu Phương Nhi cũng được nhiều nhãn hàng ngỏ lời mời với vai trò đại sứ.

Top 3 Miss World Vietnam 2022 khoe sắc vóc trong bộ ảnh mới

Trong bộ ảnh mới trước thềm Chung kết Miss World Vietnam 2023, Top 3 Miss World Việt Nam 2022 khoe dáng bên bãi biển MerryLand với trang phục bikini nóng bỏng và những bộ cánh bay bổng.

Lựa chọn bikini 1 mảnh, Hoa hậu Mai Phương khoe vóc dáng khỏe khoắn. Ảnh: Lê Thiện Viễn

Chọn cho mình loại bikini cover - up cùng màu để tăng thêm tính thời trang cho set đồ, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc thu hút ánh nhìn trong loạt ảnh với đôi chân dài miên man. Ảnh: Lê Thiện Viễn

Á hậu Phương Nhi lựa chọn cho mình trang phục bikini cạp cao vừa kín đáo vừa gợi cảm tôn lên vòng eo con kiến. Ảnh: Lê Thiện Viễn

Ảnh: Lê Thiện Viễn

Cả Mai Phương, Bảo Ngọc và Phương Nhi đều vui mừng khi được quay trở lại nơi đây sau 1 năm đăng quang.

Sau thành công của cuộc thi năm ngoái, MerryLand Quy Nhơn tiếp tục được chọn là nơi tổ chức vòng chung kết của Miss World Vietnam 2023. Năm nay tại đây, Top 40 sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi và hấp dẫn cùng với các vòng thi: Người đẹp Thời trang, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Biển, Vietnam Beauty Fashion Fest… Qua các vòng thi gần về đích, các thí sinh sẽ phải bộc lộ hết những điểm mạnh của mình để chinh phục chiếc vương miện danh giá. Chung kết toàn quốc Miss World Vietnam 2023 sẽ diễn ra vào ngày 22/07.

