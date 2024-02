Cụ thể, chương trình sẽ mở cửa đón khách tham quan từ 16h - 22h ngày 24 - 25/2/2024 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Sự kiện diễn ra 2 ngày cuối tuần tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Toyota là đơn vị tài trợ cho “Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2024”, đồng hành Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tại đây, người tham gia sẽ có cơ hội trải nghiệm các tính năng thuộc gói trang bị an toàn Toyota Safety Sense (TSS) thông qua công nghệ thực tế ảo. Nhiều hoạt động vui chơi giải trí được xây dựng gần gũi với người lớn và trẻ nhỏ, dựa trên các tính năng an toàn như: Hệ thống cảnh báo lệch làn đường, Cảnh báo tiền va chạm và các nội dung về lái xe an toàn. Đặc biệt, từ 20h mỗi ngày, đêm nhạc sôi động sẽ diễn ra với sự tham gia của nghệ sĩ nổi tiếng.

Bên cạnh đó, Toyota Việt Nam sẽ trưng bày các mẫu xe chủ chốt là Vios, Veloz Cross và Yaris Cross. Người tham gia có dịp trực tiếp quan sát không gian nội thất, ngoại thất của các mẫu xe, đồng thời được tư vấn và giải đáp thắc mắc bởi các chuyên gia Toyota.

Với những trải nghiệm ấn tượng và mới mẻ, sự kiện hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn dành cho giới trẻ và các gia đình vào dịp cuối tuần. Thông qua đó, Toyota mong muốn truyền tải thông điệp về lái xe an toàn trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần xây dựng văn hóa giao thông tại Việt Nam ngày một an toàn và văn minh.

Là một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại Việt Nam, Toyota luôn chú trọng định hướng sản xuất kinh doanh gắn liền với sự phát triển bền vững của xã hội, trong đó, an toàn giao thông được coi là ưu tiên hàng đầu.

Bích Đào