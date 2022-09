Toyota Veloz Cross biểu tượng mới về dòng MPV phổ thông

Nhiều khác biệt

Mẫu xe Veloz Cross của Toyota lần đầu ra mắt tại Việt Nam từ tháng 3/2022. Từ khi ra mắt, doanh số bán Veloz Cross tăng trưởng đều đặn qua mỗi tháng. Trong tháng 7 đạt 1.395 chiếc, đứng thứ 3 thị trường ô tô. Còn tháng 6, mẫu MPV mới này cũng ghi nhận doanh số gần 1.100 xe, đứng đầu phân khúc. Doanh số tích lũy của Veloz Cross tính đến hết tháng 7/2022 đạt 5.574 chiếc, lọt top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường.

Trong phân khúc MPV cỡ trung, Veloz Cross nổi bật hơn cả về trang bị so với các đối thủ trong phân khúc. Veloz Cross được phát triển bởi công ty con của Toyota là Daihatsu. Vì vậy, mẫu xe này sử dụng nền tảng chung Daihatsu New Global Architecture (DNGA).

DNGA là “Kiến trúc toàn cầu mới của Daihatsu”, tập trung vào phát triển ba trụ cột: “chất lượng cao với giá cả phải chăng”, “làm chủ những chi tiết nhỏ nhất” và “cung cấp công nghệ tiên tiến cho mọi người”. Giá trị trọng tâm chiếc xe mang lại là một thiết kế mới, đem đến sự thoải mái, cảm giác thư giãn, dễ chịu cho người lái và hành khách trên xe; thân thiện với người dùng, dễ dàng vận hành; an toàn cao; giá cả phải chăng và trở thành niềm tự hào của người chủ sở hữu. Những mẫu xe sử dụng nền tảng này như: Toyota Avanza, Toyota Rize đều đang “làm mưa làm gió” trên thị trường Đông Nam Á.

Veloz Cross có thiết kế ngoại thất hoàn toàn mới, trẻ trung và cá tính, nhất quán với những mẫu xe mới của Toyota thời gian gần đây, gồm nhiều đường thẳng, tạo mảng miếng góc cạnh, nhấn mạnh cá tính. Viền crôm nối liền hai bên đèn chiếu sáng LED và nắp capô tạo điểm nhấn, lặp lại ở hốc đèn sương mù phía dưới. Gương chiếu hậu được đặt xuống gần cửa xe hơn, tăng tầm quan sát khu vực cột A cho người lái. Ô kính ở cột C lớn, giúp tạo cảm giác thoáng đãng hơn cho không gian nội thất. Đèn hậu LED cũng được nối liền bằng dải đèn, giúp tăng tính thẩm mỹ, nhấn mạnh bề rộng phía đuôi xe. Điểm thú vị, Veloz Cross có đèn báo rẽ hiệu ứng dòng chảy, thứ trang bị ít có ở những mẫu xe MPV hạng B.

Veloz Cross còn khác biệt so với hầu hết MPV phổ thông trên thị trường bởi thiết kế khoang cabin hiện đại và sang trọng. Phía trước người lái là vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều phím chức năng cùng màn hình đa thông tin 7 inch tùy chọn 4 chế độ hiển thị. Đặt ở vị trí trung tâm là màn hình 9 inch đặt nổi có độ phân giải cao, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay thời thượng. Điều hoà tự động với cửa gió cho các hàng ghế, sạc không dây cùng phanh đỗ điện tử cũng là những điểm nhấn khẳng định vị thế "đàn anh" của mẫu xe này trong phân khúc.

Điểm khác biệt lớn hơn cả của Veloz Cross so với các đối thủ cùng phân khúc, thậm chí phân khúc trên chính là những trang bị an toàn. Toyota tích hợp cho mẫu xe đô thị này gói công nghệ TSS (Toyota Safety Sense), với hàng loạt những công nghệ hỗ trợ như: cảnh báo tiền va chạm PCS; cảnh báo lệch làn đường LDA; đèn chiếu xa tự động AHB; cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành FDA; kiểm soát vận hành chân ga PMC. Ngoài ra, Veloz Cross còn một số tính năng nổi bật như: cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA; cảnh báo điểm mù BSM; 6 túi khí...

Toyota Veloz đã đạt chứng nhận an toàn 5 sao của ASEAN NCAP (Chương trình đánh giá các tính năng an toàn xe mới của Đông Nam Á), sau những bài kiểm tra va chạm nghiêm ngặt. Chiếc MPV nhận được 34,88 điểm về an toàn cho người lớn ngồi trên xe, 17,17 điểm cho trẻ em, 16,03 điểm cho trang bị hỗ trợ an toàn và 11,92 điểm cho việc bảo vệ an toàn những người lái xe mô tô khác. Tổng điểm của Toyota Veloz là 79,99 điểm, đạt 5 sao ASEAN NCAP.

Như vậy, Toyota Veloz không chỉ là chiếc MPV tầm trung có không gian rộng rãi phù hợp với gia đình đông người, tiết kiệm nhiên liệu, dễ di chuyển trong đô thị mà còn có ưu điểm vượt trội, khi được tích hợp nhiều công nghệ mới, nhất là những công nghệ về đảm bảo an toàn.

"Làn gió mới"

Ông Hiroyuki Ueda - Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng dòng xe mới này sẽ giúp nâng tầm trải nghiệm di chuyển của người dân Việt Nam và sẽ viết nên một chương mới trong câu chuyện về Toyota. Sự xuất hiện của Veloz Cross như một "làn gió mới" sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn, bởi một mẫu MPV phổ thông sở hữu thiết kế hiện đại, sang trọng và phá cách, cùng những trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn ở một tầm cao mới”.

Anh Phạm Thành Đạt, một khách hàng đã lựa chọn Veloz Cross cho biết: “Chiếc xe mang đến cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, ban đầu là thiết kế, sau là trang bị và cuối cùng là giá bán. Đây là một mức giá cực kỳ hấp dẫn so với những gì mà chiếc xe mang lại. Tôi đã đắn đo lên đời một chiếc MPV để phục vụ gia đình trong gần một năm qua mà chưa có lựa chọn nào ưng ý, cho đến khi Veloz Cross xuất hiện thì tôi nhận ra, đây chính là chiếc xe mình từng tìm kiếm bao lâu nay”.

Với doanh số bán ngày càng tăng, Veloz Cross sắp tới sẽ được lắp ráp tại Việt Nam, càng làm cho phân khúc B-MPV trở nên sôi động, nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng.

Sự kiện “Kích hoạt hành trình mới” mang đến khách hàng cơ hội lái thử những mẫu xe ấn tượng khác của Toyota như: Camry, Corolla Cross, Corolla Altis, Toyota Raize, Toyota Vios. Trực tiếp lái thử, khách hàng sẽ có những cảm nhận, đánh giá chân thực nhất về xe và là cơ hội tuyệt vời cho những khách hàng đang tìm hiểu và có ý định mua xe Toyota. Ngoài ra còn có các hoạt động thú vị khác như: Trưng bày & lái thử xe, Ưu đãi mua xe, Hướng dẫn sử dụng & chăm sóc xe, Âm nhạc và tiệc trà, Quà tặng tham dự. Sự kiện diễn ra vào ngày 17/9/2022, do Hiệp hội các đại lý Toyota Hà Nội tại 9 đại lý ủy quyền của Toyota Việt Nam tại Hà Nội tổ chức, bao gồm: Toyota Hoàn Kiếm, Toyota Thăng Long, Toyota Mỹ Đình, Toyota Giải Phóng, Toyota Thanh Xuân, Toyota Long Biên, Toyota Hà Đông, Toyota Hoài Đức, Toyota Thái Hòa Từ Liêm.

Minh Ngọc