Chiều nay (28/11), Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Hành khách đi lại dịp Tết Giáp Thìn 2024 tại bến xe Miền Đông mới. Ảnh: T.K.

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - ông Bùi Hòa An khẳng định “Không thiếu xe phục vụ bà con dịp Tết”.

Theo ông An, dự báo số lượng hành khách đi lại nhu cầu dịp Tết 2025 tăng 20% so với năm ngoái. Trong đó, từ 20 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ sẽ phục vụ bình quân mỗi ngày 94.000 lượt khách thông qua các bến, tăng 50% so với bình thường.

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải cũng cho biết theo thông tin từ Ban Quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM, một số công ty sẽ cho công nhân nghỉ sớm, nên lượng người lao động nghỉ Tết trước ngày 20 tháng Chạp tăng cao.

Các bến có khả năng cung cấp hơn 4.800 xe khách, tương đương 163.697 chỗ. Các bến xe Miền Đông, Miền Tây, Miền Đông mới, An Sương, Ngã Tư Ga… đều đã thông báo bán vé xe trên trang điện tử. Người dân có thể chủ động mua, đảm bảo thuận lợi.

