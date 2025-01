Nội dung được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đưa ra trong thông cáo về xem xét, thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 8 cá nhân.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban giao thông) nhiệm kỳ 2020-2025. Lý do là liên quan đến các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các công ty có liên quan thực hiện tại TPHCM.

Cụ thể, Đảng ủy Ban giao thông nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy; thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, để Ban này có những khuyết điểm, vi phạm có liên quan đến một số gói thầu; chậm thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền.

Về trách nhiệm của cá nhân đối với các khuyết điểm, vi phạm nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lương Minh Phúc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban cùng Phó Giám đốc Ban là ông Lê Ngọc Hùng và ông Nguyễn Vĩnh Ninh, nguyên Phó Giám đốc Ban.

Tại dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, Tập đoàn Thuận An với vai trò là thành viên trong liên danh tham gia thi công gói thầu XL-05 và XL-06. Ảnh: Hoàng Giám.

Tương tự, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (Ban hạ tầng) nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy Ban hạ tầng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy; thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, để Ban này có những khuyết điểm, vi phạm có liên quan đến một số gói thầu; có đảng viên là cán bộ chủ chốt vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về trách nhiệm của cá nhân đối với các khuyết điểm, vi phạm nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng- Phó Giám đốc Ban hạ tầng và Khai trừ đối với ông Lê Thanh Tùng- Trưởng Ban Điều hành Dự án 4, Ban hạ tầng.

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đỗ Việt Hà - Bí thư chi bộ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.

Ông Hà đã vi phạm quy định của Đảng, quy chế làm việc của liên hiệp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị để ban kiểm tra liên hiệp thực hiện không đúng quy chế hoạt động, để cấp phó thực hiện nhiệm vụ không đúng thẩm quyền.

Thi hành kỷ luật khiển trách ông Hồ Xuân Lâm - Phó Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP do vi phạm quy định của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện không đúng thẩm quyền, chưa đảm bảo công khai, minh bạch trong việc thu, chi nguồn vận động.