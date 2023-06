Không gian sống xanh, an lành

Với mục tiêu trở thành lời giải an cư trọn vẹn - nơi cả gia đình có thể tận hưởng một cuộc sống thoải mái nhất và ưu tiên cho sự phát triển toàn diện của con em, nhà phát triển bất động sản Eurowindow Holding đã kiến tạo nên tổ hợp chung cư cao cấp Eurowindow River Park. Dự án sở hữu không gian sống xanh ngập tràn, hệ thống tiện ích phong phú, vị trí đắc địa và một mức giá hợp lý tại khu vực Đông Bắc Hà Nội, hiện thu hút rất nhiều gia đình có con trẻ tới sinh sống ổn định.

Nằm sát chân cầu Đông Trù và gần kề điểm giao sông Hồng - sông Đuống, Eurowindow River Park vừa đáp ứng nhu cầu di chuyển của cư dân bởi hạ tầng giao thông hoàn thiện, vừa giữ sự cân bằng hài hòa về một chốn an cư “đủ gần trung tâm tiện ích - đủ xa phố thị ồn ào”. Cư dân tại đây luôn được sống trong khoảng không gian yên bình dù chỉ cách khu vực phố cổ nhộn nhịp 15 phút đi xe; nâng cao sức khoẻ nhờ thường xuyên hít thở bầu không khí thanh sạch, thoáng đãng, mát lành bên sông cùng nguồn năng lượng nắng gió tự nhiên mỗi ngày.

Eurowindow River Park mang đến không gian xanh trong lành, rộng thoáng

Eurowindow River Park cũng đặt mục tiêu “đưa cả thiên nhiên về nhà” với những “căn hộ xanh” độc đáo, để các chủ nhân được sống mạnh khỏe và thư thái ngay từ bên trong. Tại dự án, tòa River với các lựa chọn 3 phòng ngủ, diện tích linh hoạt tới 98m², thiết kế hiện đại tiện nghi, ban công rộng mở, tiêu chuẩn xây dựng cao và đặc biệt sở hữu 3 mặt hướng hướng sông Hồng, sông Đuống và đại lộ Trường Sa, đang thu hút sự quan tâm của các gia đình trẻ cũng như nhiều gia đình đa thế hệ.

Thông qua không gian xanh “thu nhỏ”, Eurowindow River Park mong muốn hướng sự ưu tiên vào trải nghiệm sinh hoạt của chủ nhà. Bằng việc lắp đặt hệ cửa sổ lớn tại 100% phòng ngủ trong căn hộ, các cư dân được thỏa sức chiêm ngưỡng một tầm nhìn panorama mãn nhãn; đồng thời tận dụng tối đa ánh sáng và sức gió trong lành từ bên ngoài để vừa tiết kiệm năng lượng - vừa nâng cao xúc cảm, thể chất.

Đặc biệt với các em nhỏ đang tò mò khám phá thế giới, việc được quan sát sự thay đổi của tự nhiên và vạn vật vào ban ngày - ban đêm, bình minh - hoàng hôn… từ ngay cửa sổ phòng ngủ ở những căn hộ tầng cao cũng là một trải nghiệm ấn tượng.

Eurowindow River Park mang đến những căn hộ xanh bình yên, thân thiện

Tổ ấm ươm mầm tương lai con trẻ

Bên cạnh một căn hộ chất lượng, các gia đình trẻ giờ đây cũng ưu tiện lựa chọn một nơi an cư có thể đảm bảo “nhiều yếu tố trong một”: gần gũi với thiên nhiên, không quá xa trung tâm, sẵn sàng các tiện ích dịch vụ xung quanh như: bệnh viện, trường học, trung tâm mua sắm… Những điều kiện này được coi là môi trường sống tốt để các cư dân nhỏ tuổi dễ dàng rèn luyện thể chất, tăng tính bạo dạn, khả năng sáng tạo và tinh thần cởi mở với cộng đồng chung.

Eurowindow River Park cũng dành sự ưu tiên đặc biệt cho các em nhỏ. Dự án có hệ thống trường học đa cấp bậc ở bên trong và xung quanh dự án như: trường mầm non, tiểu học, THCS… với mục tiêu giúp các "chủ nhân nhí" nhanh chóng hòa nhập vào không khí, tinh thần học tập sôi nổi mỗi ngày.

Eurowindow River Park chinh phục các cư dân nhỏ tuổi với nhiều hoạt động thú vị từ hệ thống tiện ích nội khu hiện đại

Trong khi đó, chuỗi 16+ tiện ích hiện đại tại Eurowindow River Park mang đến những đặc quyền về tiện ích dành cho mọi cư dân dự án. Các chủ nhân có thể đắm mình trong làn nước mát tại bể bơi 4 mùa mái kính, thực hành yoga tại vườn dạo bộ trên cao yên ả, đạp xe hay chạy bộ tại những con đường nội khu thoáng rộng, hay tập gym, thư giãn và làm đẹp tại khu gym & spa. Các hình thức trải nghiệm khác như mua sắm tại hệ thống shophouse, siêu thị mini nội khu; tham gia những trò chơi vận động, giải trí mới lạ ngay tại trung tâm mua sắm; hay thưởng thức những đồ ăn, thức uống mới lạ tại các nhà hàng ẩm thực, quán cafe ngay chân tòa nhà… cũng là những hoạt động được nhiều gia đình thích thú.

Dự án cũng chú trọng đặc biệt tới an ninh an toàn, hoạt động vận hành của toàn khu đô thị để mang tới cho cư dân cuộc sống an toàn và thuận tiện nhất, thông qua việc đầu tư lắp đặt các trang thiết bị cao cấp gồm: thang máy tốc độ cao, hệ thống an ninh 24/7, 3 tầng hầm để xe liên thông, hệ cửa Eurowindow cách âm cách nhiệt và tiết kiệm năng lượng hiệu quả...

Dự án Eurowindow River Park đang có mức giá chỉ từ 25 triệu đồng/m² cho căn hộ bàn giao thô, hoặc 28 triệu đồng/m² cho căn hộ bàn giao hoàn thiện cơ bản. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng dành tặng ưu đãi đặc biệt khi chỉ cần thanh toán 50%, khách hàng sẽ được nhận nhà ngay, đi kèm là nhiều gói hỗ trợ vay từ ngân hàng và cơ hội bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà hấp dẫn.

Eurowindow River Park - Chung cư cao cấp giá bình dân ● Địa chỉ: Đường Trường Sa, Hà Nội (chân cầu Đông Trù) ● Hotline: 0932 888 008 ● Website: http://www.eurowindowriverpark.com/ ● Đại lý phân phối dự án: ● Đại lý Việt Phát: 0977 202 268 ● Đại lý Tùng Bách: 0823 454 562 ● Đại lý GC Land: 0984 447 688 ● Đại lý Kinh Bắc Land: 0928 605 555 ● Đại lý Địa ốc Kiến Hưng: 094 133 9898

Bùi Huy