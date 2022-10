Trải nghiệm du lịch đa dạng, cực kỳ ấn tượng với lữ hành My Quy Nhơn

Chuyên tổ chức các tour du lịch Quy Nhơn

Là một địa điểm du lịch lý tưởng, nổi tiếng khắp cả nước, thành phố biển Quy Nhơn (Bình Định) hấp dẫn du khách với cảnh sắc trời ban tuyệt đẹp, bề dày lịch sử lâu đời, các nét đẹp văn hóa bình dị và ẩm thực độc đáo.

Ghé thăm Quy Nhơn, việc chọn một công ty du lịch uy tín, giàu kinh nghiệm sẽ giúp du khách tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức, cũng như có thêm bạn đồng hành hữu ích trên chặng đường khám phá vùng đất mới.

My Quy Nhơn cung cấp đa dạng các tour du lịch với lịch trình khác nhau trong và ngoài tỉnh Bình Định

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tổ chức các tour biển đảo, tour khám phá văn hóa, các hoạt động team building… tại Quy Nhơn, My Quy Nhơn (trung tâm lữ hành của Công ty TNHH Du lịch Khánh Ngọc) là một trong những đơn vị tổ chức tour du lịch Quy Nhơn nổi tiếng, được nhiều du khách lựa chọn.

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực phát triển, dẫn tour du lịch trong và ngoài tỉnh Bình Định. Đến với My Quy Nhơn, du khách có thể chọn lựa đa dạng tour với lịch trình khác nhau: từ ít ngày cho đến dài ngày, lựa chọn lịch trình được thiết kế sẵn hoặc yêu cầu một lịch trình mới phù hợp với mục đích, sở thích...

Du khách có thể lựa chọn lịch trình được thiết kế sẵn hoặc yêu cầu một lịch trình mới phù hợp với mục đích và sở thích

Các tour Quy Nhơn nổi bật hiện My Quy Nhơn đang cung cấp là: Kỳ Co - Eo Gió; Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió; Kỳ Co - Eo Gió - Trung Lương; Quy Nhơn 1 ngày về miền đất Tây Sơn tam kiệt hào hùng; Cù lao xanh không gian bất tận; Quy Nhơn - Phú Yên về miền biển nhớ; lặn ngắm san hô biển đảo Quy Nhơn; Quy Nhơn - Phú Yên lạc vào chốn thần tiên...

Khi trải nghiệm các tour du lịch này, du khách sẽ được bước chân trên dải cát vàng óng ả, ngâm mình trong làn nước biển và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của rạn san hô đầy màu sắc, hít thở không khí mát lành từ hoa cỏ.

My Quy Nhơn cung cấp các dịch vụ cho thuê xe du lịch để thuận tiện cho du khách trong quá trình di chuyển

Bên cạnh các tour Quy Nhơn, My Quy Nhơn còn cung cấp các tour du lịch đến Phú Yên hay các tỉnh khu vực miền Bắc, Tây Nguyên… tùy theo yêu cầu của khách du lịch. Ngoài dịch vụ du lịch, công ty còn cung cấp các dịch vụ: cho thuê xe du lịch có tài xe và tự lái giá cạnh tranh, dịch vụ nhà hàng/khách sạn hay teambuilding.

Nỗ lực mang đến những chuyến đi thú vị, độc đáo



My Quy Nhơn nỗ lực mang lại những chuyến đi thú vị, độc đáo cho du khách

Kể từ khi thành lập đến nay, My Quy Nhơn không ngừng hoàn thiện, chủ động khám phá những điểm đến mới lạ, thiết kế nhiều tour khác biệt. Đơn vị “ghi điểm” với khách hàng nhờ kinh nghiệm tổ chức tour du lịch phong phú, sự am hiểu tường tận các địa điểm du lịch hấp dẫn, thái độ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên cùng mức giá cả cạnh tranh, ưu đãi hấp dẫn.

Hoạt động với tôn chỉ lấy khách hàng là trung tâm, My Quy Nhơn xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, đơn vị chủ động lắng nghe cảm nhận, ý kiến phản hồi để ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách.

Đại diện My Quy Nhơn bày tỏ: “Chúng tôi luôn đảm bảo mọi khách hàng đều hài lòng sau mỗi chuyến đi. “Quả ngọt” được thể hiện rõ qua việc đã có rất nhiều khách hàng quay trở lại với My Quy Nhon hoặc giới thiệu cho người thân, bạn bè, cơ quan, đồng nghiệp lựa chọn My Quy Nhơn khi đi du lịch tại thành phố biển”.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu nhiệt huyết tại My Quy Nhơn

Để khách hàng có trải nghiệm tuyệt vời trong chuyến đi, ngoài chất lượng phục vụ, đội ngũ nhân viên là yếu tố quan trọng. Ở My Quy Nhơn, các thành viên sáng lập và nắm những vị trí chủ chốt đều ở độ tuổi 8x sáng tạo, giàu kinh nghiệm sống; nhân viên hầu hết là các bạn trẻ 9x người Bình Định thân thiện, nhiệt tình.

“My Quy Nhơn cam kết mang đến những chuyến đi chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất. Hứa hẹn mang đến cho khách du lịch những trải nghiệm lý tưởng khi đến với “miền đất võ” Bình Định”, đại diện My Quy Nhơn nói.

Thông tin liên hệ: Trung tâm lữ hành My Quy Nhơn - Công ty TNHH Du lịch Khánh Ngọc Địa chỉ: 85/40 Hoàng Văn Thụ, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định Hotline: (0256) 625 8899 - 08222 07222 Email: info@myquynhon.com Website: https://myquynhon.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/myquynhontourist

Bích Đào