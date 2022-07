Trạm BOT ở TP.HCM nỗ lực hoàn thiện hệ thống thu phí tự động không dừng trước 31/7

Trao đổi với VietNamNet, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Phan Công Bằng cho biết sở đã yêu cầu các đơn vị hoàn thành công tác thu phí ETC theo chỉ đạo của Chính phủ. Các trạm thu phí không dừng sẽ được lắp đặt hoàn thành trước 31/7.

Từ ngày 1/8, các trạm BOT tại TP.HCM thực hiện thu phí tự động không dừng ETC

Bên cạnh đó, sau ngày 31/7 sẽ yêu cầu người dân sử dụng thẻ ETC để lưu thông tại các trạm thu phí, kèm theo đó là các chế tài. Do đó các phương tiện phải chủ động dán thẻ để tạo sự đồng bộ khi lưu thông qua các trạm thu phí.

Lãnh đạo Sở GTVT cho biết, đơn vị cũng đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng mở rộng các điểm dịch vụ dán thẻ; triển khai công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chủ phương tiện tham gia dịch vụ để tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng.

TP.HCM có 5 trạm thu phí gồm An Sương - An Lạc, xa lộ Hà Nội, cầu Phú Mỹ, Nguyễn Văn Linh và trạm Phú Hữu (hiện chưa tổ chức thu phí).

Hiện nay, trạm thu phí BOT Phú Hữu (TP Thủ Đức) có 6 làn thu phí nhưng chưa tổ chức thu. Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư hệ thống thu phí ETC trước khi bắt đầu thu phí.

Trạm BOT An Sương- An Lạc trên tuyến Quốc lộ 1 (quận Bình Tân) có 21/25 làn, Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức) 8/16 làn đã được nâng cấp hệ thống thu phí tự động ETC. Phía nhà đầu tư cam kết hoàn thiện cho tất cả các làn còn lại trước 31/7.

Toàn cảnh trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội hiện nay đang nỗ lực hoàn thiện thêm 8 làn thu phí tự động không dừng ETC

Ông Dương Quang Châu- Giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT Xa lộ Hà Nội cho biết theo đúng yêu cầu của Chính phủ thì BOT Xa lộ Hà Nội sẽ phải tiếp tục đầu tư thêm tám làn thu phí không dừng. Trong đó, có 14 cửa thu phí hoàn toàn theo hình thức không dừng và hai cửa thu phí hỗn hợp.

"Với tiến độ hiện tại chắc chắn chúng tôi sẽ hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ" - ông Dương Quang Châu thông tin.

Phía Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO) đơn vị chủ đầu tư dự án BOT An Sương- An Lạc cũng khẳng định sẽ hoàn thiện 25 làn thu phí tự động không dừng.

“Trước 31/7 sẽ hoàn thành nâng cấp sang thu phí tự động ETC, tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng xong vào ngày 20/7 rồi cho thử nghiệm trong 10 ngày. Thời gian thử nghiệm nếu phát sinh trục trặc, lỗi kỹ thuật sẽ khắc phục để khi hệ thống vào hoạt động chính thức được trơn tru”- đại diện nhà đầu tư thông tin.

Đối với trạm thu phí cầu Phú Mỹ trên đường Võ Chí Công (TP Thủ Đức) hiện có 8/18 làn thu phí ETC. Thời gian thu phí chỉ còn khoảng 4 năm, kết thúc vào tháng 4/2026.

Theo thống kê, 8 làn thu phí ETC này đáp ứng lưu thông 362.880 lượt xe/ngày, trong khi lưu lượng xe thực tế chỉ 24.000 lượt xe/ngày, chỉ đạt 6,6% công suất. Do đó, UBND TP.HCM đã kiến nghị lãnh đạo Chính phủ cho phép tiếp tục khai thác 8 làn thu phí ETC hiện hữu đến khi kết thúc thời gian thu phí, không nâng cấp hệ thống thu phí ETC 8 làn còn lại. Nhà đầu tư cũng sẽ đóng, không khai thác các làn này.

Trạm thu phí cầu Phú Mỹ hiện có 8/18 làn thu phí ETC

Trong khi đó, trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7) hiện nay có 20 làn thu phí thời gian thu trong 30 năm và sẽ kết thúc vào tháng 4/2028 (không thu phí ô tô dưới 9 chỗ).

Bên cạnh đó, dự án này thu phí phục vụ mục đích duy tu, bảo trì tuyến đường. Nếu sử dụng không hết doanh thu từ thu phí, phần dư được để lại 70% cho TP.HCM và 30% cho doanh nghiệp.

UBND TP.HCM cho biết thời gian thu phí còn lại ngắn, trong khi đầu tư hệ thống ETC chi phí cao và giá thu phí thấp. Do đó, TP kiến nghị Chính phủ cho phép không lắp đặt trạm thu phí ETC, chỉ thu phí thủ công đến khi kết thúc thời gian thu phí.

Nhà đầu tư trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh có trách nhiệm rà soát bộ máy thu phí, tự giám sát công tác thu phí, không để xảy ra tiêu cực, gây thất thoát.

Hiện nay, kiến nghị của UBND TP đối với hai trạm thu phí Nguyễn Văn Linh và cầu Phú Mỹ đang chờ ý kiến của Chính phủ.

Ngoài 5 trạm thu phí trên, TP.HCM có thêm 2 trạm thu phí nằm ở cửa ngõ thuộc hai tuyến cao tốc do Bộ GTVT quản lý, giám sát. Trong đó, trạm thu phí Chợ Đệm (huyện Bình Chánh) nằm trên tuyến cao tốc TP.HCM- Trung Lương hiện đã tạm dừng thu phí từ ngày 1/1/2019. Trạm thu phí Phước Long (TP Thủ Đức) thuộc tuyến cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây, hiện nay Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu để đầu tư và vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) trên các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý. Theo tiến độ, VEC buộc phải hoàn thành công tác triển khai thu phí không dừng trước 31/7. Trường hợp, chủ đầu tư không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị ngưng thu phí, khi nào lắp xong mới thu phí trở lại.