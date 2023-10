XEM VIDEO:

Phản ánh đến VietNamNet, người dân tổ dân phố Nhiêu Hà (thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) cho biết, hoạt động tập kết, trung chuyển than của Công ty cổ phần Hoàng Ninh Group đã gây bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân nơi đây.

Ngày nắng, khi bãi than hoạt động, nhất là lúc nghiền, sàng than, xe tải vào, ra bãi làm bụi bay mù mịt. Ngày mưa, nước than đen sì chảy ra đường giao thông, chảy vào nhà dân và ngấm xuống đất. Trong tổ dân phố có nhiều trường hợp bị bệnh đường hô hấp nghi do bụi than.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, ngày 31/10, rất đông các hộ dân thuộc tổ dân phố Nhiêu Hà đã tập trung trước cổng Công ty Hoàng Ninh để chặn các xe tải chở than ra, vào. Thậm chí, người dân còn lắp cả camera đối diện công ty này để tiện theo dõi.

Toàn cảnh bãi tập kết, trung chuyển than của Công ty Hoàng Ninh.

Cách bãi than khoảng 50m, nhà bà Nguyễn Thị Bé gần như lúc nào cũng cửa đóng then cài, toàn bộ cửa đều được lắp rèm để tránh bụi than bay vào. Ngoài ban công, bụi than bay vào đọng thành lớp đen kịt.

"Chúng tôi không cấm họ kinh doanh nhưng phải làm sao để đảm bảo an toàn. Bằng mắt thường cũng nhận thấy mức độ ảnh hưởng của bãi tập kết than, cứ một ngày tôi không quét nhà, lên trên ban công đã thấy lớp bụi than dày", bà Bé chia sẻ.

Lớp bụi than trên ban công tầng 2 nhà bà Nguyễn Thị Bé

Ông Hồ Hữu Hiển (ở tổ dân phố Nhiêu Hà) cho biết, gió thổi bụi than vào nhà dân, đặc biệt ảnh hưởng lớn tới các ngôi nhà cao tầng.

"Hai vợ chồng tôi về hưu, về quê để tận hưởng không khí trong lành, nhưng mong ước bao nhiêu lại thất vọng nhiều hơn. Buổi tối các xe ben đổ than tạo tiếng ồn rất lớn", ông Hiển chia sẻ.

Mọi không gian trong nhà ông Hồ Hữu Hiển đều dính lớp bụi than.

Một người dân khác là bà Nguyễn Thị Dung cho biết, bãi tập kết than hoạt động từ năm 2016 thì cũng từng ấy năm bà con ở tổ dân phố Nhiêu Hà bị ảnh hưởng. Người dân đã nhiều lần làm đơn gửi các đơn vị chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

"Hơn 100 hộ dân chúng tôi đã làm một lá đơn chung gửi đến các cấp, ngành nhưng vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. Vậy nên chúng tôi đã ra đây dựng lều, ngăn xe vào bến than để tự cứu lấy mình", bà Dung chia sẻ.

Người dân tổ dân phố Nhiêu Hà ra ngăn xe vào bãi tập kết than.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đào Xuân Hải, Chủ tịch UBND thị trấn Đồi Ngô thừa nhận việc tập kết than của Công ty Hoàng Ninh gây ô nhiễm môi trường khiến bà con nhân dân rất bức xúc.

"Thị trấn đã mời các hộ dân trong tổ dân phố Nhiêu Hà và doanh nghiệp tới làm việc, đối thoại. Qua đó, yêu cầu Công ty Hoàng Ninh chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, ngành nghề đã đăng ký, có biện pháp hạn chế gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, người dân không đồng ý nên đã lập lán trại, ngăn không cho xe chở than ra, vào", ông Hải cho hay.

Theo ông Hải, ngay sau khi nắm được tình hình, thị trấn đã báo cáo lên UBND huyện để có biện pháp ngăn chặn. Sau đó, chính quyền đã vận động người dân tháo lán trại, không tập trung đông người và yêu cầu Công ty Hoàng Ninh dừng hoạt động đến khi có kết luận chính thức của UBND tỉnh.

Liền sau đó người dân đã tháo lán trại, nhưng ngày 31/10 người dân vẫn tập trung ở cổng Công ty Hoàng Ninh để theo dõi hoạt động của công ty này.

Nước rỉ than chảy trực tiếp xuống sông.

Chiều 31/10, ông Đặng Văn Nhàn, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam khẳng định Công ty Hoàng Ninh hoạt động có đầy đủ giấy phép nhưng gây ô nhiễm môi trường.

"Hiện nay chúng tôi phối hợp với UBND tỉnh cho tạm dừng hoạt động của công ty này. Lực lượng chức năng cũng đang vận động người dân không dựng lán trại gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự", ông Nhàn cho biết.

Được biết, năm 2016, UBND tỉnh Bắc Giang quyết định chấp thuận cho Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoàng Ninh (nay là Công ty cổ phần Hoàng Ninh Group) triển khai dự án xây dựng bãi tập kết và trung chuyển than có công suất thiết kế 35.000 tấn/năm.

Địa điểm thực hiện tại khu bờ sông bến Cây Đa Thờ thuộc thôn Nhiêu Hà, xã Tiên Hưng (nay là tổ dân phố Nhiêu Hà, thị trấn Đồi Ngô), diện tích sử dụng đất 18.000m2. Thời hạn thực hiện dự án 35 năm kể từ ngày có quyết định chủ trương đầu tư.