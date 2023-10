Trang Pháp cho biết sau quãng thời gian im ắng để tập trung cho công việc sáng tác nhạc và đứng đằng sau các dự án của đồng nghiệp, cô vừa nhận lời trở lại trong show truyền hình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Theo Trang Pháp, đây không chỉ là một gameshow mà còn là cơ hội để cô không ngừng bứt phá và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Dịp này, ca sĩ cùng giám đốc sáng tạo Kenxy Phạm thực hiện bộ ảnh thời trang với 4 concept, khắc họa 4 khía cạnh làm nên con người cô. Đây cũng là 4 giai đoạn chuyển mình của Trang Pháp trong nghệ thuật và cuộc sống.

Với chân váy ngắn, áo cut-out và điểm nhấn là chiếc nơ to trên đầu, diện mạo Trang Pháp thêm trẻ trung, thu hút. Cô cho biết, ý tưởng cho concept đến từ những kỷ niệm suốt quá trình quay phim Nhật ký Vàng Anh. “Bò đeo nơ” là biệt danh các thành viên trong ekip đặt cho Trang Pháp khi thấy sự ngơ ngác, ngây thơ của cô.

Concept thứ hai Ca sĩ kể lại bước chuyển lớn trong đời Trang Pháp. Cô gái ngơ ngác giờ đây đã lột xác thành một nữ ca sĩ xinh đẹp. Áo khoác lông vũ dài, kết hợp cùng set váy cắt xẻ táo bạo hoàn thiện phong cách tự tin của cô. Trang Pháp nói: “Tôi cảm thấy thật may mắn khi lựa chọn theo đuổi âm nhạc. Từ ngày cầm mic, tôi dần trở nên tự tin và có động lực hoàn thiện chính mình”.

Với concept Nhạc sĩ, Trang Pháp diện trang phục trắng, chất liệu voan tơ, lụa kết hợp cùng lối trang điểm nhẹ nhàng trong trẻo khắc hoạ hình ảnh nàng thơ bên những bản nhạc tự mình sáng tác. Trên phông nền ánh hoàng hôn lãng mạn, cô cho thấy hình ảnh bản thân khi chìm đắm trong âm nhạc.

Trang Pháp ghi dấu với tài năng sáng tác thông qua hàng loạt nhạc phim và các single thành công: Gái già lắm chiêu V - Turn up the fire, Long Ruồi – Như là mơ, Âm mưu giày gót nhọn – Chocolate, Scandal: Hào quang trở lại – At the top… Cô cũng là người đứng sau loạt hit đình đám: Từ hôm nay, Em sai rồi anh xin lỗi em đi, I’m in love - Chi Pu; Em hơi mệt với bạn thân anh - Hương Giang…

Bộ ảnh cuối cho thấy một khía cạnh khác: cá tính, thần thái khi cô chụp với concept trưởng thành. Váy đen dài, phụ kiện ánh kim và phong cách làm tóc, trang điểm sang trọng tôn lên nét đẹp của một Trang Pháp hoàn thiện nhất. Cô tạo dáng cùng ghế ngồi hậu trường, đèn, hắt sáng gợi lên bối cảnh một phim trường.

"Sau 10 năm debut làm ca sĩ, đây là thời điểm chín muồi nhất để tôi sống đúng với những gì mình yêu thích mà không có bất cứ áp lực tâm lý nào. Với tinh thần sẵn sàng ấy, lời mời tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã đến với tôi đúng thời điểm, như cơ duyên được sắp xếp từ trước", cô chia sẻ.