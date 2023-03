Show trình diễn của nhà mốt Avavav tại Tuần lễ Thời trang Milan (Ý) thu hút nhiều sự quan tâm chú ý. Nhiều bộ trang phục mà người mẫu đang mặc bất ngờ bật tung, bung rách tả tơi ngay trên sàn catwalk. Bên cạnh những bộ trang phục bung rách còn có những chiếc túi xách đứt quai, kính mắt rớt tròng, giày gãy gót...

Bộ sưu tập này của Avavav có tên là Fake It Till You Break It (tạm dịch: Hãy giả vờ cho tới khi hỏng hẳn). Lý giải về bộ sưu tập kỳ lạ này, nhà thiết kế Beate Karlsson - người đứng sau bộ sưu tập cho hay: "Tôi đã luôn tự hỏi mình, tại sao thời trang cao cấp luôn phải thể hiện những điều thật đẳng cấp, thật hoàn hảo và nhiều phần nghiêm nghị làm vậy?

Có phải đẳng cấp xa xỉ là phải thật hoàn hảo hay không? Liệu một món đồ chất lượng tệ có thể là thời trang xa xỉ không? Hay nhất thiết phải là những gì chất lượng nhất, hoàn hảo nhất?

Ở bộ sưu tập lần trước, tôi đã cho người mẫu trình diễn liên tục ngã bổ nhào trên sàn catwalk như một hình ảnh ẩn dụ về những ảo tưởng xung quanh sự giàu có, về những thất bại và sự mất mặt khi những ảo tưởng ấy tan vỡ.

Bộ sưu tập lần này của Avavav có tên là Fake It Till You Break It (tạm dịch: Hãy giả vờ cho tới khi hỏng hẳn) (Ảnh: Hype Beast).

Tôi vẫn tiếp tục triển khai đề tài ấy, lần này tôi khai thác nỗi xấu hổ, cảm giác khốn khổ. Tôi tự hỏi mình rằng điều gì là xấu hổ nhất có thể xảy ra đối với một nhà mốt cao cấp, tôi nghĩ rằng việc các món đồ thời trang bị rách có lẽ là điều sẽ gây xấu hổ nhất".

Show trình diễn của nhà mốt Avavav đang gây sốt trên mạng xã hội. Tất cả những chi tiết trang phục gặp trục trặc đều là cố ý.

Show trình diễn mang nhiều tính thể nghiệm hơn là những ý tưởng thời trang thực tế. Hiệu ứng mà show diễn tạo ra đã đưa lại sự phấn khích rất lớn cho những khán giả có mặt xem show và đối với cộng đồng mạng.

Khi nhà thiết kế Beate Karlsson bước ra chào khán giả lúc show trình diễn kết thúc, tấm phông nền đặt trên sân khấu liền đổ rầm xuống sàn, kết thúc hoàn hảo một show trình diễn gồm toàn những mẫu thời trang rất không hoàn hảo (một cách cố ý).

Một số mẫu thời trang trong bộ sưu tập mới của Avavav (Ảnh: Hype Beast):

(Theo Dân Trí)