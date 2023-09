Ngày 15/9, Công an xã Phong Mỹ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với N.Q.V. (32 tuổi) về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Công an làm việc với N.Q.V. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo cơ quan công an, khoảng 23h15 ngày 14/9, anh V. trình báo với Công an xã Phong Mỹ về việc bị 4 đối tượng đánh, cướp xe máy và 15 triệu đồng. Công an xã Phong Mỹ xác minh vụ việc, mời anh V. đến trụ sở để ghi lời khai.

Qua thu thập chứng cứ và trích xuất camera, công an phát hiện lời khai của anh V. có nhiều mâu thuẫn.

Trước các chứng cứ công an cung cấp, anh V. khai nhận tối đó sau khi đi nhậu về đã bị ngã vào hàng rào khiến bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, anh V. không thấy xe máy và tiền đâu, sợ gia đình trách mắng nên đã báo tin giả bị cướp.