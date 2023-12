Trường ĐH Âm nhạc Musicians Institute ở Hollywood (Mỹ) được mệnh danh “Học viện nhạc sĩ”, với các cựu sinh viên tiêu biểu là Anderson Paak (nhà sản xuất nhạc phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings của Marvel), Troy Laureta (giám đốc âm nhạc của Ariana Grande), Andres Torres (nhà sản xuất hit Despacito).

Duy Trần (Trần Lê Duy) là nhà sản xuất âm nhạc chính cho 2 ca khúc Về với em, Hoa cỏ mùa xuân trong dự án The love journey của Võ Hạ Trâm. Với dự án này, Duy Trần cho biết phải dành công sức nghiên cứu các nhạc cụ sẽ xuất hiện trong mỗi bài hát để tạo ra bản phối tốt nhất.

Ở ca khúc Về với em, anh chọn đàn sarod làm âm thanh biểu tượng, kết hợp cùng dàn trống gõ Ấn Độ tabla, manjeera và trống điện tử, nhằm mang lại phong cách Bollywood cũng như tạo nhịp điệu sôi động phù hợp với thị hiếu nhạc trẻ.

Kỹ thuật phối nhạc điện tử EDM và dàn dây giao hưởng đã tạo độ căng để Võ Hạ Trâm thể hiện kỹ thuật thanh nhạc và chất giọng nội lực. Về với em cũng được phối khí theo 4 phong cách khác nhau, nhằm tạo nên bản mashup giao thoa giữa hai nét văn hoá Việt - Ấn.

Tương tự, với Hoa cỏ mùa xuân, Duy Trần kết hợp tiếng đàn esraj, sáo bansuri để tạo sự mới mẻ cho sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn.

Lần đầu thử sức với thể loại nhạc Ấn Độ, Duy Trần cho biết phải cố gắng thể hiện được “nghệ sĩ tính” của Võ Hạ Trâm: nồng nhiệt, quyến rũ và một chút tinh nghịch. Đồng thời, anh cần tạo nên đủ sắc thái để nữ ca sĩ thể hiện nhiều màu sắc và quãng âm trong giọng hát, cũng như tiết chế âm hưởng Ấn Độ để phù hợp với thị trường nhạc Việt.

Duy Trần cũng hợp tác cùng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền tạo nên các ca khúc như: Một ngày tôi quên hết (Cẩm Vân, Cece Trương), Cứ thở đi (Đức Phúc, Juky San), Giữa đại lộ Đông Tây (Uyên Linh), Vì đóa hoa bị lãng quên (Lệ Quyên), Nếu một mai tôi bay lên trời (Trúc Nhân), Xứ sở miên man (Jun Phạm)...

Duy Trần sinh năm 1993, tốt nghiệp thủ khoa ngành Sáng tác nhạc cho điện ảnh tại trường Musicians Institute (Mỹ) và là Thạc sĩ cùng ngành tại trường USC ở Mỹ.

Anh từng cùng ê-kíp sản xuất đạt giải Album của năm tại Quốc tế Indie Music Channel 2023 cho album Aurora của nghệ sĩ thắng giải Grammy - Sangeeta Kaur. Nam nhạc sĩ cũng được trao danh hiệu Nhà sản xuất âm nhạc của năm và Nhà sản xuất nhạc hoà tấu tại Quốc tế Indie Music Channel 2021 cùng nghệ sĩ dương cầm Bee Uyên Phương. Nam nhà sản xuất còn là nhạc trưởng của Spring concert 2019, được đích thân Thị trưởng Thành phố Westminster trao tặng bằng khen.

Duy Trần cũng là giám đốc âm nhạc chương trình Front and Center của Đài PBS cho Sangeeta Kaur (Teresa Mai) - nữ ca sĩ gốc Việt đầu tiên đoạt giải Grammy 2022 và là đồng sản xuất âm nhạc cho các album của cô. Anh còn sáng tác nhạc cho phim ngắn lịch sử được đề cử phim ngắn xuất sắc tại Oscar Student Academy Award 2019 - Under Darkness.

Thanh Phi