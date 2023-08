Ám ảnh những vụ đuối nước thương tâm

Dù đã hơn 2 năm trôi qua nhưng người dân xã Liên Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) vẫn chưa quên được vụ việc cháu N.V.Q.H (SN 2014) tử vong do không may sảy chân rơi xuống sông Đào. Sau gần 3 ngày tìm kiếm, thi thể cậu bé xấu số mới được tìm thấy cách hiện trường khoảng 3km.

Điều đáng nói, cháu H. biết bơi nhưng khi sảy chân xuống sông, cháu cố bám vào bờ nhưng không được do bờ kè bê tông quá trơn trượt, mái taluy lại cao, không có bậc thang lên xuống.

Hàng trăm người dân tìm kiếm tung tích bé trai bị đuối nước trên sông Đào vào năm 2021. (Ảnh tư liệu)

Năm 2021, một trường hợp khác là cháu N.L.Q.A. (SN 2009, ở huyện Yên Thành) cùng 2 người bạn ra sông Đào tắm, không may bị nước cuốn trôi. Hai người bạn may mắn thoát nạn, riêng cháu A. bị nước nhấn chìm, hơn 1 ngày sau mới tìm được thi thể.

Mới đây nhất, vào đầu tháng 7/2023, em N.H.K. (SN 2003, ở huyện Đô Lương) ra sông Đào để tắm mát. Em K. là sinh viên của một trường đại học về quê nghỉ hè. Trong lúc tắm, em K. không may bị đuối nước dẫn tới tử vong.

Hệ thống dây xích gắn phao cứu sinh được lắp dọc sông Đào qua địa bàn huyện Yên Thành.

Người dân thích thú với những chiếc phao cứu sinh mới được lắp trên sông Đào dịp hè 2023.

Nhiều năm trở lại đây, tại con sông Đào bắt nguồn từ đập Bara Đô Lương đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Các nạn nhân phần lớn là trẻ em, thanh thiếu niên.

Theo thống kê của Phòng LĐ-TB&XH huyện Yên Thành, chỉ hơn 2 năm qua đã xảy ra 5 vụ đuối nước, cướp đi sinh mạng của 5 học sinh trên con sông Đào qua địa bàn huyện.

Với mong muốn giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc, UBND huyện Yên Thành đã có văn bản gửi các cấp, ngành liên quan để khảo sát, bổ sung thiết kế các bến rửa, phao cứu sinh dọc con sông này.

Dịp hè 2023, đơn vị thi công đã triển khai đóng cọc thép 2 bên bờ sông Đào, dùng xích inox gắn cố định phao cứu sinh thả trên dòng sông Đào, đoạn qua địa bàn các huyện Đô Lương, Yên Thành. Hàng trăm xích inox, mỗi xích được gắn 4 phao cứu sinh, bố trí tại các đoạn có cầu cống, khu vực đông dân cư.

Chị Bùi Tuyết (trú xã Tăng Thành, huyện Yên Thành) chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn khi có hệ thống phao cứu sinh lắp dọc con sông Đào. Khi không may có người bị rơi xuống sông sẽ bám được vào xích, phao để vào bờ, đồng thời cũng thuận lợi hơn cho công tác cứu hộ, cứu nạn”.

Hàng loạt dây xích bị mất cắp

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT Nghệ An cho biết, hệ thống phao cứu sinh trên sông Đào đã được bàn giao cho Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Nghệ An quản lý. Đơn vị cũng đã có công văn tuyên truyền đến các địa phương cùng nhau bảo vệ hệ thống phao cứu sinh để phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV VietNamNet, thời gian gần đây, nhiều dây xích inox gắn phao cứu sinh đã bị kẻ gian lấy cắp.

Cụ thể, vào các ngày 8,17,21/8, có 5 dây xích phao cứu sinh bị kẻ gian lấy cắp tại khúc sông qua địa bàn các xã Đại Thành, Văn Thành và thị trấn Yên Thành (huyện Yên Thành).

Có ít nhất 5 dây xích bị kẻ gian trộm cắp.

Kẻ gian lấy trộm các sợi xích khiến phao cứu sinh trôi nổi trên sông.

Anh P.H (người dân huyện Yên Thành) cho biết: “Đây là dòng sông “tử thần" khi năm nào cũng xảy ra tình trạng đuối nước. Những kẻ gian đã vì lợi ích trước mắt mà cắt bỏ đi những chiếc phao cứu sinh đảm bảo an toàn cho nhiều người. Hành vi này thật đáng lên án và cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Cột trụ trơ trọi sau khi dây xích giằng phao cứu sinh bị lấy trộm. Ảnh: Việt Hoà

Trước thực trạng trên, phía đơn vị quản lý đã có văn bản gửi công an các huyện Đô Lương, Yên Thành đề nghị điều tra, làm rõ vụ việc.

“Công ty đề nghị công an các huyện Đô Lương, Yên Thành vào cuộc điều tra, tìm ra các đối tượng trộm cắp tài sản nêu trên để xử lý theo quy định pháp luật”, ông Võ Sỹ Thắng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Nghệ An cho biết.