Hôm nay (18/5), Công an huyện Bến Lức (Long An) vừa hoàn tất thủ tục, bàn giao đối tượng Hồ Văn Quốc (31 tuổi) có hành vi trộm cắp tài sản cho Công an huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) thụ lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Hồ Văn Quốc bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Tối qua, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo từ Công an tỉnh Bến Tre đề nghị phối hợp bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản đang trên đường từ tỉnh Bến Tre lên TP.HCM qua tuyến Quốc lộ 1.

Từ thông tin phía công an tỉnh bạn cung cấp, lực lượng Công an huyện Bến Lức phối hợp Đội Dân phòng phòng, chống tội phạm đã bắt giữ tên Quốc cùng tang vật khi đang di chuyển bằng xe gắn máy.

Tại cơ quan điều tra, Quốc khai nhận, khoảng 20h tối 15/5, lợi dụng sơ hở trộm cắp xe máy BKS 79N2-145.66 cùng vàng, hơn 2.000 USD của chị Trần Thị Phương Dung, tổng trị giá trên 100 triệu đồng rồi tẩu thoát khỏi địa phương.