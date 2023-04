Tối 8/4, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước ở hồ Trị An khiến 2 thanh thiếu niên tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là em D.T.P (17 tuổi, ngụ xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom) và em V.X.T.Đ ( 18 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu).

Thông tin ban đầu cho biết, vào hơn 17h cùng ngày, 2 em rủ nhau đến hồ Trị An đoạn chân cầu Mã Đà (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để tắm mát. Trong lúc tắm không may bị trượt chân chìm xuống lòng hồ.

Lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể em V.X.T.Đ. Ảnh: H.H

Người dân gần đó phát hiện hô hoán kêu cứu nhưng không kịp, ngay sau đó, nhanh chóng báo chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Nhận được tin báo, đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực Trảng Bom (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Nai) điều động 4 chiến sĩ cùng phương tiện cứu nạn cứu hộ đến hiện trường.

Khoảng 19h, lực lượng cứu hộ cùng người dân đã tìm thấy thi thể em Đ. và đang tìm kiếm thi thể còn lại.

Theo chính quyền xã Mã Đà, trong tuần vừa qua tại hồ Trị An đã xảy ra 3 vụ đuối nước làm 5 người thiệt mạng.