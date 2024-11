Trực tiếp bóng đá Phù Đổng Ninh Bình vs Long An - Trọng tài Hà Văn Thức thổi phạt đền cho Ninh Bình sau khi một cầu thủ Long An dùng tay cản phá. Trên chấm 11m, Ngọc Hà không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho chủ nhà.