Thua tiếc nuối Indonesia, U16 Việt Nam hụt ngôi vô địch Đông Nam Á

HLV Nguyễn Quốc Tuấn tỏ: "Ngoài vấn đề về chuyên môn, tôi có một số ý kiến với ban tổ chức giải U16 Đông Nam Á về vấn đề an ninh. Tôi hi vọng ban tổ chức có biện pháp đảm bảo an ninh cho các cầu thủ U16 Việt Nam, đặc biệt là ở thời điểm chuẩn bị cho trận đấu. Trận đấu trước, khán giả gây áp lực rất nhiều cho chúng tôi. Ban tổ chức cần đảm bảo an ninh ở phần phía sau cầu môn cho U16 Việt Nam".

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Mochamad Iriawan: "Chúng tôi đã biết rõ sơ đồ chiến thuật của U16 Việt Nam. U16 Indonesia phải chơi điềm tĩnh hơn vì rõ ràng U16 Việt Nam mạnh hơn U16 Myanmar. Tôi nhận thấy phong độ của các cầu thủ ở trận bán kết trước U16 Myanmar đã suy giảm phần nào. U16 Indonesia sẽ lấy lại trạng thái tốt nhất ở trận chung kết".