Trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Malaysia: Đã có đội hình xuất phát

Với những diễn biến khá căng thẳng sau khi U19 Indonesia không thể giành vé đi tiếp tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022, BTC chủ nhà đã buộc phải tăng cường công tác an ninh nhằm bảo vệ an toàn cho các đội trước vòng bán kết.

Ở buổi tập mới nhất diễn ra chiều ngày 12/7, thầy trò HLV Đinh Thế Nam cũng đã được bảo vệ nghiêm ngặt khi di chuyển từ khách sạn ra sân tập và ngược lại.

Trước đó, trong buổi họp kỹ thuật diễn ra vào trưa 12/7, BTC cũng cho biết sẽ huy động 1.300 nhân viên an ninh đến sân Patriot Chandrabhaga để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu. BTC thông tin CĐV chỉ được phép vào một khán đài duy nhất sau khung thành và sẽ đóng cửa 3 khán đài còn lại. Đây có thể xem là động thái đề phòng những bất trắc có thể xảy ra, làm ảnh hưởng tới công tác tổ chức của nước chủ nhà Indonesia.

Trước trận bán kết với U19 Malaysia, lực lượng của U19 Việt Nam cơ bản đảm bảo tốt khi các cầu thủ trụ cột đang trong trạng thái khỏe mạnh, không có ai bị chấn thương. Duy nhất chỉ còn Văn Thảo là ngồi ngoài để quan sát đồng đội do chấn thương ở gót chân chưa lành. Trong lúc đó, trung vệ Văn Triệu đã lần đầu tiên trở lại tập luyện với đồng đội kể từ khi đặt chân đến Indonesia.

Trận đấu bán kết giữa U19 Việt Nam và U19 Malaysia sẽ diễn ra trên sân Patriot Chandrabhaga vào lúc 15h30 chiều 13/7, cách khách sạn đội đóng quân khoảng 1 giờ đồng hồ di chuyển bằng xe bus.