Ngày 10/10, TAND TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết, vừa ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Thảo (tên gọi khác Thảo “lụi”, 58 tuổi, trú TP Phan Thiết) cùng 5 bị cáo khác về tội "Hủy hoại tài sản".

Năm bị cáo gồm: Nguyễn Thị Thu Phương (53 tuổi), Phạm Quốc Cường (36 tuổi), Phan Anh Kim (50 tuổi), Lê Thuận Danh (44 tuổi) và Lê Minh Khôi (41 tuổi), cùng thường trú tại TP Phan Thiết, là đàn em thân tín của Thảo “lụi”.

Bị cáo Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo "lụi") tại thời điểm bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thảo “lụi” cùng những đàn em trên bị Viện KSND tỉnh Bình Thuận truy tố về tội "Hủy hoại tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Dự kiến phiên tòa bắt đầu vào lúc 8h ngày 17/10, kéo dài 3 ngày (đến ngày 19/10).

Thảo “lụi” là trùm tín dụng đen tại Bình Thuận, có nhiều hoạt động phi pháp với tính chất băng nhóm. Đặc biệt, trong những năm qua, Thảo “lụi” bị nhiều người dân, đại diện doanh nghiệp tố cáo về việc dùng vũ lực để chiếm đất, nhà dân và dự án.

Theo hồ sơ điều tra, vào tháng 10/2019, ông M.T.P. (48 tuổi, trú TP.HCM) thuê thợ hồ xây dựng tường rào quanh thửa đất có diện tích khoảng 4.000m2 mới mua, tại khu phố 5, phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Trong quá trình ông P. xây tường rào, Thảo “lụi” cùng với 5 đàn em trên và một số đối tượng khác lần lượt kéo đến khu đất của ông P. để “nói chuyện” và gây áp lực đối với nhóm thợ, ngăn không cho xây.

Tại đây, Thảo “lụi” chỉ đạo Phương và đàn em dùng chân và gạch đập phá tường rào gây sụp đổ hoàn toàn. Bất bình trước sự việc, ông P. đã trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Trước tính chất manh động của Thảo “lụi”, ngày 3/6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận, Công an TP Phan Thiết tiến hành lệnh khám xét nhà riêng của Thảo tại phường Xuân An, TP Phan Thiết. Tuy nhiên, lúc này Thảo đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Lực lượng công an phong toả, khám xét nhà trùm giang hồ Thảo "lụi" vào chiều 3/6. (Ảnh: A.X)

Sau 2 ngày truy xét, công an xác định Thảo “lụi” đang ẩn náu tại một khách sạn ở quận Phú Nhuận (TP.HCM) nên tiến hành vây bắt. Trong đêm 5/6, cảnh sát đã di lý Thảo “lụi” về Bình Thuận để phục vụ điều tra.

Hai ngày sau, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Thảo “lụi” về tội "Hủy hoại tài sản". Lần lượt 5 đàn em trên của Thảo cũng bị khởi tố, bắt giam về cùng tội danh.