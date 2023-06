Nguồn thông tin cho hay, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận, Công an TP.HCM vừa bắt giữ được trùm giang hồ Nguyễn Văn Thảo (tự Thảo “lụi” hay Bảy Thảo, 56 tuổi).

Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo "lụi" hay Bảy Thảo), trùm giang hồ số má ở Bình Thuận. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu, chiều 3/6 Cục C02 phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành khám xét nhà của Thảo “lụi” tại phường Xuân An, TP Phan Thiết để điều tra về hàng loạt hành vi của băng nhóm do đối tượng này cầm đầu. Tuy nhiên, trước đó Thảo “lụi” đã rời đi và được xác định bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi khám xét nhà, công an đã tạm giữ 1 số người liên quan đến Thảo “lụi” để điều tra. Đồng thời, công an tập trung lực lượng để truy xét Thảo “lụi”.

Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận phong toả, khám xét nhà trùm giang hồ Thảo "lụi" vào chiều 3/6. Ảnh: AX

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 5/6 Công an tỉnh Bình Thuận xác định Thảo “lụi” đang ẩn náu tại 1 khách sạn ở TP.HCM. Trong buổi tối, Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp cùng Cục C02 và Công an TP.HCM phục kích, bắt giữ trùm giang hồ tại khách sạn.

Trong đêm, công an đã di lý Thảo “lụi” về Bình Thuận để phục vụ điều tra.

Theo tìm hiểu, Thảo “lụi” là trùm tín dụng đen tại Bình Thuận và có nhiều hoạt động phi pháp có tính chất băng nhóm. Đặc biệt, trong những năm qua, Thảo “lụi” bị nhiều người dân, đại diện doanh nghiệp có đơn tố cáo về việc dùng vũ lực để chiếm đất, nhà dân và dự án.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, hiện Công an tỉnh Bình Thuận đang mở rộng điều tra về hàng loạt hành vi của Thảo “lụi” và đồng bọn.