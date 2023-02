Trúng thưởng Mercedes C 200, chủ nhân bán hạ giá 300 triệu nhưng vẫn bị chê đắt

Bán lại xe ô tô trúng thưởng là câu chuyện không quá xa lạ tại Việt Nam. Thông thường những chiếc xe này sẽ được chuyển nhượng lại với rẻ hơn rất nhiều so với giá gốc. Đây sẽ là cơ hội cho những ai đang có nhu cầu.

Chia sẻ với VietNamNet, anh Tương Văn Đinh (Hà Nội) cho biết, một người bạn của anh may mắn trúng thưởng chiếc Mercedes-Ben C200 khi tham gia chương trình chăm sóc khách hàng của một ngân hàng lớn đầu năm mới. Sau đó, vị khách may mắn đã nhờ anh Đinh rao bán chiếc xe với giá 1,4 tỷ đồng, giảm 300 triệu đồng so với giá gốc của xe là 1,709 tỷ đồng.

Mercedes-Ben C200 thuộc phiên bản Avantgarde 2022.

Ngay sau khi anh Đinh chia sẻ thông tin, rất nhiều người ngỏ ý hỏi mua nhưng lại chỉ trả giá dao động từ 1,1-1,2 tỷ đồng. Đa số ý kiến cho rằng, mức giảm 300 triệu đồng là vẫn ít.

Nhiều khách lo ngại, việc mua xe trúng thưởng sẽ phát sinh thêm nhiều loại thuế phí khác ngoài việc đóng phí trước bạ, đăng ký biển số.

Anh Lê Hùng Thanh (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi cũng có người quen từng bốc thăm trúng thưởng xe ô tô. Nhưng khi làm thủ tục đăng ký xe thì được yêu cầu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Thủ tục rất rườm rà. Nếu mua xe 1,4 tỷ cộng thêm các loại thuế phí phát sinh như vậy có khi còn đắt hơn mua từ hãng".

Theo Điều 23, Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân, người trúng thưởng hiện vật có giá trị trên 10 triệu đồng thì sẽ phải nộp thuế 10% cho mức thu nhập vượt trên 10 triệu đồng.

Với chiếc Mercedes-Ben C200 mới trên có giá 1,709 tỷ đồng, sau khi trừ 10 triệu đồng căn cứ tính thuế, khoản thuế thu nhập cá nhân của người trúng thưởng phải nộp lên tới 169,9 triệu đồng. Với phí trước bạ 12% áp dụng cho Hà Nội, khách mua phải trả thêm 205,08 triệu đồng. Phí đăng ký biển số cho chiếc xe tại Hà Nội là 20 triệu đồng.

Như vậy, tổng cộng 3 khoản trên, khách phải bỏ ra chi phí lăn bánh và nộp thuế là 394,98 triệu đồng. Nếu chủ xe chỉ giảm 300 triệu đồng nhưng người mua phải nộp thuế thu nhập cá nhân, đồng nghĩa, chiếc xe chỉ rẻ được hơn 94,98 triệu đồng (giá lăn bánh). Đây là mức giảm quá thấp để thu hút người mua.

Chiếc Mercedes-Ben C200 của vị khách hàng trên phiên bản Avantgarde 2022, là mẫu xe có mức giá thấp nhất của dòng C-Class hiện hành. Xe sở hữu ngoại thất màu xanh lam Cavansite, nội thất màu cam khá nổi bật.

Phiên bản C 200 Avantgarde 2022 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.751 x 1.890 x 1.437mm, chiều dài cơ sở 2.865 mm. Dung tích khoang hành lý vẫn là 506 lít giống với C-Class thế hệ trước.

Bên trong nội thất xe.

Ở bên trong khoang lái, xe có màn hình giả trí cỡ lớn 11,9 inch đặt tại vị trí trung tâm, độ phân giải cao 12,3 inch tiêu chuẩn.

Mẫu xe sử dụng động cơ Turbo 1.5L kết hợp hệ thống điện EQ Boost, sản sinh công suất tối đa 204 mã lực tại 5.800 – 6.100 vòng/phút và mô men xoắn tối đa đạt 300 Nm tại 1.800 – 4.000 vòng/phút.

Hộp số trên bản này là loại tự động 9 cấp 9G-Tronic đi kèm dẫn động cầu sau. Tốc độ tối đa của xe đạt mức 246 km/h. Mercedes C 200 Avantgarde 2022-2023 cạnh tranh so với các đối thủ như Lexus IS, Audi A4, Volvo S60 hay BMW 3-Series.

