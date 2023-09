Chiều 13/9, thông tin từ Sở Y tế Quảng Nam, tổng số ca ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng tại Hội An đã lên 91 người. Trong đó, có 34 người nước ngoài. Vụ việc đang được rất nhiều người quan tâm.

Nhiều năm nay, bánh mì Phượng trở thành địa điểm ẩm thực không thể bỏ qua khi du khách đến phố cổ Hội An (Quảng Nam), nhất là khách quốc tế.

Nằm trên đường Phan Chu Trinh, tiệm bánh của bà Trương Thị Phượng hiếm khi vắng bóng khách. Khung giờ cao điểm trưa từ 11h30 - 13h30, khách thường xếp hàng dài trước cửa, chờ 20-30 phút để gọi đồ, phía trong nhà bàn nào cũng kín chỗ. Thậm chí, ngày cuối tuần, tới 21-22h đêm, khách vẫn tập trung đông chờ mua ổ bánh mì.

Du khách quốc tế xếp hàng chờ đợi mua bánh mì Phượng vào tháng 4/2023 (Ảnh: Thạch Thảo)

Có thể nói, hiếm quán ăn nào tại Việt Nam lại xuất hiện nhiều trên truyền thông quốc tế như bánh mì Phượng Hội An.

Cố đầu bếp đẳng cấp thế giới Anthony Bourdain - người từng ăn bún chả cùng Tổng thống Obama ở Hà Nội, gọi bánh mì Phượng là "bánh mì ngon nhất thế giới". Chỉ gần 2 phút xuất hiện trên chương trình No Reservations vào năm 2009 của ông, bánh mì Phượng đã vươn tầm ra thế giới, tạo nên "cơn sốt" trong các cộng đồng du lịch.

Anthony khi ấy đi cùng một người bạn là đầu bếp Pháp Philip đến Hội An. Hai người đứng trước tủ bánh mì nhai ngấu nghiến. Anthony vừa ăn vừa tấm tắc khen mùi vị nước xốt, pate, thịt nướng…

Đoạn trích trong chương trình No Reservations

Nhiều năm qua, bánh mì Phượng đã được các trang web về du lịch uy tín trên thế giới như Tripadvisor, Foursquare… đánh giá là một trong những loại bánh mì ngon nhất thế giới, cũng như nhận được hàng ngàn phản hồi tích cực của thực khách.

Năm 2017, tờ Traveller miêu tả khung cảnh những gia đình có trẻ nhỏ, những cặp đôi và rất nhiều du khách trẻ đứng chờ đợi để thưởng thức bánh mì Phượng. Tác giả đã có tới 3 tháng ở Việt Nam để trải nghiệm những món bánh mì khác nhau, để so sánh với bánh mì Phượng. Cuối cùng, tác giả đưa ra 5 loại bánh mì họ cho rằng ngon nhất Việt Nam, bao gồm bánh mì Phượng (Hội An), bánh mì Madam Khánh (Hội An), bánh mì Hòa Mã (TP.HCM), bánh mì Như Lân (TP.HCM), bánh mì Nam (TP.HCM).

Năm 2018, CNN ưu ái gọi bánh mì là “The king of sandwiches”, xem đây là món ăn mà du khách quốc tế không thể bỏ qua khi đến Việt Nam. CNN đã gợi ý nhiều địa chỉ bánh mì ngon tại Hội An như bánh mì Phi, Madame Khánh, bánh mì Sài Gòn tại Hội An, bánh mì cô Lành và bánh mì Phượng.

Bánh mì Phượng có thực đơn đa dạng với hàng chục loại nhân khác nhau như xá xíu, pate, phô mai, thịt xông khói, chả thịt, xúc xích,... cùng nhiều loại rau ăn kèm như dưa leo, dưa muối, rau quế, ngò, hành,... (Ảnh: Thạch Thảo)

Tháng 5/2019, bánh mì Phượng chính thức khai trương chi nhánh ở khu Yeonnam, quận Mapo, thành phố Seoul. Không gian quán được trang trí mang nét đặc trưng của Hội An với tường vàng, đèn lồng, hoa giấy và xích lô. Địa chỉ nhận được nhiều sự yêu thích của du khách và người Hàn Quốc. Nhiều người chọn quán là địa điểm check in. Thời điểm này bánh mì Phượng xuất hiện trên nhiều kênh mạng xã hội của xứ sở kim chi.

Tháng 8/2023, tờ SCMP của Hong Kong gọi Hội An là "kinh đô ẩm thực của Việt Nam". Tác giả có đề cập tới bánh mì và địa chỉ gợi ý là bánh mì Phượng.

Tuy nhiên, bánh mì Phượng cũng có những sự cố khiến thực khách và dân mạng bức xúc. Cuối năm 2021, quán bị "tố" hách dịch, thậm chí "phân biệt đối xử với khách ở nơi khác đến", khiến nhiều người dùng mạng kêu gọi tẩy chay. Nhiều người phản ánh thái độ phục vụ của nhân viên quán không thân thiện.

Mới đây, khoảng 11h ngày 11/9, một người có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ của cửa hàng này. Sau đó, thêm nhiều người có triệu chứng tương tự, khoảng cách từ lúc ăn đến khi xuất hiện triệu chứng ít nhất là 2 giờ, nhiều nhất 16 giờ. Đến tối 12/9, ghi nhận có 31 người bị ngộ độc, đầu giờ chiều 13/9 con số tăng lên 50 (có 23 người nước ngoài), còn theo cập nhật mới nhất tới 17h chiều 13/9 là 91 người (34 người nước ngoài).

Chiều 13/9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam có báo cáo ban đầu. Theo đó, ngày 11/9, tiệm bánh mì Phượng đã bán 1.920 ổ bánh mì. Ngày 12/9, cơ sở này bán 1.700 ổ. Thức ăn nghi ngờ ngộ độc là bánh mì (patê, thịt xíu gồm thịt và nước, xíu mại, rau răm, rau húng, hành, xà lách, sốt trứng gà tươi, dưa leo, đu đủ chua, chả heo).