Đây là yêu cầu của Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) trong công văn gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, chiều 13/9. Công văn do Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long ký.

Theo yêu cầu từ Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cần chỉ đạo các đơn vị tiếp tục cấp cứu và điều trị tích cực, đảm bảo hồi phục sức khỏe cho các bệnh nhân vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ tại quán Bánh mỳ Phượng ở Hội An.

Ngoài đề nghị Sở Y tế Quảng Nam yêu cầu tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở Bánh mì Phượng, cơ quan của Bộ Y tế cũng đề nghị ngành y tế tỉnh này tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở; truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, điều tra xác định rõ căn nguyên vụ việc theo quy định.

"Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có)", theo yêu cầu của Cục An toàn thực phẩm. Địa phương cũng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn.

Đến chiều 13/9, thông tin từ Sở Y tế Quảng Nam, tổng số ca ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng tại Hội An đã lên con số 91. Trong đó 32 ca xuất viện, 1 ca chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng. Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức hiện có 4 bệnh nhân người nước ngoài nằm điều trị hồi sức nhưng không phải thở máy.

Quán bánh mỳ Phượng có địa chỉ số 2B, đường Phan Chu Trinh, phường Minh An, TP Hội An, Quảng Nam, được xem là địa chỉ nổi tiếng trong vùng và khách du lịch.

Khoảng 11h ngày 11/9, một người có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ của cửa hàng này. Sau đó, thêm nhiều người có triệu chứng tương tự, khoảng cách từ lúc ăn đến khi xuất hiện triệu chứng ít nhất là 2 giờ, nhiều nhất 16 giờ. Đến tối 12/9, ghi nhận có 31 người bị ngộ độc, đầu giờ chiều 13/9 con số tăng lên 50 (có 23 người nước ngoài), còn theo cập nhật mới nhất tới 17h chiều 13/9 là 91 người (34 người nước ngoài).

Chiều 13/9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam có báo cáo ban đầu. Theo đó, ngày 11/9, tiệm bánh mì Phượng đã bán 1.920 ổ bánh mì. Ngày 12/9, cơ sở này bán 1.700 ổ. Thức ăn nghi ngờ ngộ độc là bánh mì (patê, thịt xíu gồm thịt và nước, xíu mại, rau răm, rau húng, hành, xà lách, sốt trứng gà tươi, dưa leo, đu đủ chua, chả heo).

Lý do được cơ quan chức năng đưa ra là theo khai báo của 46 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Hội An, Bệnh viện Thái Bình Dương, Phòng khám Khang Cường, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, đều ăn bánh mì (đã qua chế biến) mua tại quán này.