Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác trao tặng 9 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Đây là các căn nhà tình nghĩa do Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa vận động, trong đó có 4 căn nhà do Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tài trợ (mỗi căn trị giá 80 triệu đồng); 5 căn nhà do chương trình "Màu hoa đỏ" của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tài trợ.

Bày tỏ vui mừng trước những đổi thay từng ngày của vùng đất Bến Tre giàu truyền thống cách mạng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương sự quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo, cũng như sự đồng thuận của nhân dân tỉnh Bến Tre trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống của người dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn luôn được quan tâm, chú trọng.